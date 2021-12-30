Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Венедиктова сравнила Медведчука с драконом и упомянула подозрение Порошенко

Четверг, 30 декабря 2021, 15:06
Ирина Венедиктова. фото из ее Facebook

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подвела итоги года, впервые высказавшись относительно подозрения 5-му президенту Украины Петру Порошенко по делу о закупке угля у ОРДЛО.

Источник: колонка Венедиктовой на УП

Прямая речь: "Наверное, самыми громкими в этом году стали два сообщения о подозрении нардепу (очевидно – Медведчук – ред.) в государственной измене, а также покушении на разграбление национальных ценностей и содействии деятельности террористических организаций. Скептики считали, что этот дракон нам не по зубам. закон для всех один и никакое кумовство его не остановит.

В угольном деле он был одним из первых подозреваемых, однако мы, как и обещали, шаг за шагом, разоблачаем причастных к организации незаконных поставок угля из подконтрольных террористам "ЛНР" и "ДНР" территорий.

Мне по-человечески неприятно и даже больно, что скамья подозреваемых увеличивается, а лица, с которыми приходится иметь дело – люди с электоральной поддержкой. Впрочем, электоральными симпатиями следует пользоваться во время избирательных кампаний, а не с целью нарушения закона.

Напомню, что рассчитывались за уголь с боевиками чемоданами наличных во времена самых кровавых событий в Дебальцево и Донецком аэропорту. Среди подозреваемых уже также министр энергетики и угольной промышленности и президент Украины".

Детали: Стоит отметить, что "Украинская правда" обращалась за комментариями по подозрению Порошенко и мотивации инициативы его ареста к самой генпрокурору, ее заместителю Алексею Симоненко, выполняющему обязанности Венедиктовой и подписывавшему подозрение, к пресс-службе ОГП, но ответа так и не получила.

Предыстория:

Читать также: "Поехали, ...твою мать!" История "государственной измены" Порошенко

Авторы расследования о пленках Медведчука: Черт, мы даже не думали, что там есть Порошенко

Украинская правда
Темы: Офис генпрокурораВенедиктоваМедведчукПорошенко
powered by lun.ua
Главное сегодня

видео, фотоВ Кейптауне горит здание парламента ЮАР

Главные новости субботы и ночи: закон о национальном сопротивлении, марш Бандеры

Франция вышла на первое место в мире по заболеваемости Covid

Две ракеты упали в море у Тель-Авива

Украина получит дополнительные боевые катера от США – Маркарова

Пандемия ковида закончится в 2022 году, но есть условие – глава ВОЗ

Все новости...
Офис генпрокурора
2021 – прокуратура прекратила работать на публику и начала для граждан
Офис генпрокурора уведомил спикера Рады о подозрении для Порошенко – СМИ
Офис генпрокурора просит для Порошенко арест или миллиард залога – СМИ
Последние новости
10:09
Украинским авиакомпаниям компенсировали более 60 млн за возвращение граждан
09:57
Российские оккупанты полностью заблокировали большинство КПВВ на востоке
09:31
Погода в воскресенье и понедельник: легкий мороз и немного снега
08:43
видео, фотоВ Кейптауне горит здание парламента ЮАР
08:23
Ковид: в Украине менее 2 тысяч заражений и ни одной госпитализации в первый день года
08:00
Главные новости субботы и ночи: закон о национальном сопротивлении, марш Бандеры
07:30
AFP: Количество Covid-случаев в Европе достигло 100 миллионов
07:03
В первый день года оккупанты четыре раза срывали "тишину"
05:55
Количество политзаключенных в Беларуси приближается к тысяче
04:52
Франция вышла на первое место в мире по заболеваемости Covid
Все новости...