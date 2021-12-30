Венедиктова сравнила Медведчука с драконом и упомянула подозрение Порошенко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подвела итоги года, впервые высказавшись относительно подозрения 5-му президенту Украины Петру Порошенко по делу о закупке угля у ОРДЛО.

Источник: колонка Венедиктовой на УП

Прямая речь: "Наверное, самыми громкими в этом году стали два сообщения о подозрении нардепу (очевидно – Медведчук – ред.) в государственной измене, а также покушении на разграбление национальных ценностей и содействии деятельности террористических организаций. Скептики считали, что этот дракон нам не по зубам. закон для всех один и никакое кумовство его не остановит.

В угольном деле он был одним из первых подозреваемых, однако мы, как и обещали, шаг за шагом, разоблачаем причастных к организации незаконных поставок угля из подконтрольных террористам "ЛНР" и "ДНР" территорий.

Мне по-человечески неприятно и даже больно, что скамья подозреваемых увеличивается, а лица, с которыми приходится иметь дело – люди с электоральной поддержкой. Впрочем, электоральными симпатиями следует пользоваться во время избирательных кампаний, а не с целью нарушения закона.

Напомню, что рассчитывались за уголь с боевиками чемоданами наличных во времена самых кровавых событий в Дебальцево и Донецком аэропорту. Среди подозреваемых уже также министр энергетики и угольной промышленности и президент Украины".

Детали: Стоит отметить, что "Украинская правда" обращалась за комментариями по подозрению Порошенко и мотивации инициативы его ареста к самой генпрокурору, ее заместителю Алексею Симоненко, выполняющему обязанности Венедиктовой и подписывавшему подозрение, к пресс-службе ОГП, но ответа так и не получила.

Предыстория:

Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Дело касается незаконной поставки угля с оккупированного Донбасса.

Его вызвали на допрос на 23 декабря.

Порошенко на это заявил, что вернется в Украину только в первой половине января.

Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

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