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Пушилін після з'їзду "Єдиної Росії" заявив, що хоче "діалогу із Зеленським"

Субота, 4 грудня 2021, 22:38
Пушилін після з'їзду Єдиної Росії заявив, що хоче діалогу із Зеленським
Пушилін, скрін з відео

Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заговорив про "необхідність розпочинати діалог" з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: Пушилін в ефірі російського пропагандистського YouTube-каналу "Соловйов Live"

Деталі: Лідери угруповань "ЛНР" та "ДНР" Леонід Пасічник та Денис Пушилін, які перебувають у РФ, 4 грудня отримали партквитки російської партії влади "Єдина Росія".

За словами ватажка донецьких бойовиків, практично зі з'їзду партії він приїхав на ефір до Соловйова.

Під час інтерв'ю Пушилін заявив, що Зеленському "у будь-якому разі варто було б сісти і говорити про сусідство" з ним та Пасічником.

Нагадаємо:

  • Українська влада не бачить сенсу вести переговори з маріонеточними режимами ОРДЛО, оскільки вони керовані з Кремля. Водночас президент РФ Володимир Путін усіляко уникає прямих переговорів із Володимиром Зеленським і підштовхує Київ до діалогу з псевдореспубліками "ДНР" та "ЛНР".
  • На пресконференції 26 листопада Зеленський заявив, що президент РФ має привселюдно сказати, що "Росія не готує повномасштабне вторгнення до України", тоді ж він наголосив, що в разі небажання зустічатися з ним, Путін міг би хоча б поговорити телефоном. Після цього Москва заявила, що в РФ не ведеться підготовка зустрічі президентів України та РФ.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОРДЛОДонбасЗеленськийПушилін
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