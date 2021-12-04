Пушилін після з'їзду "Єдиної Росії" заявив, що хоче "діалогу із Зеленським"

Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заговорив про "необхідність розпочинати діалог" з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: Пушилін в ефірі російського пропагандистського YouTube-каналу "Соловйов Live"

Деталі: Лідери угруповань "ЛНР" та "ДНР" Леонід Пасічник та Денис Пушилін, які перебувають у РФ, 4 грудня отримали партквитки російської партії влади "Єдина Росія".

За словами ватажка донецьких бойовиків, практично зі з'їзду партії він приїхав на ефір до Соловйова.

Під час інтерв'ю Пушилін заявив, що Зеленському "у будь-якому разі варто було б сісти і говорити про сусідство" з ним та Пасічником.

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