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Поліцейський врізався у "Таврію", двоє людей загинули

Неділя, 5 грудня 2021, 11:19
Поліцейський врізався у Таврію, двоє людей загинули
Знак аварійної зупинки, Фото FIFO

Правоохоронці  Київщини встановлюють обставини ДТП, внаслідок якого зазнала ушкоджень одна особа, і ще двоє людей загинули. Інцидент стався за участі працівника поліції.

Джерело: поліція Київщини у Facebook

Деталі: Повідомляється, що 4  грудня близько 23 години 32-річний поліцейський, керуючи власним автомобілем Volkswagen Passat, їхав в напрямку села Нові Петрівці, де здійснив зіткнення з автомобілем "ЗАЗ-Таврія".

В результаті аварії 23-річний пасажир, який перебував в салоні "ЗАЗ-Таврія", загинув на місці події, а 23-річний водій і 22-річна пасажирка госпіталізовані. Згодом від отриманих травм потерпіла померла.

Поліцейського було доправлено до медичного закладу для проведення експертизи на стан алкогольного сп'яніння.

Дослівно: "Нині поліцейського затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.  Співробітники Державного бюро розслідувань  з’ясовують всі обставини даного ДТП. Поліція ж всіляко сприяє працівникам ДБР у розслідуванні причин і обставин аварії. В Головному управлінні вже призначено службове розслідування за даним фактом".

Смертельна ДТП за участі поліцейського
Смертельна ДТП за участі поліцейського
Фото поліції Київської області

Українська правда

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Теми: ДТПполіція
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