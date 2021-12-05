Поліцейський врізався у "Таврію", двоє людей загинули

Правоохоронці Київщини встановлюють обставини ДТП, внаслідок якого зазнала ушкоджень одна особа, і ще двоє людей загинули. Інцидент стався за участі працівника поліції.

Джерело: поліція Київщини у Facebook

Деталі: Повідомляється, що 4 грудня близько 23 години 32-річний поліцейський, керуючи власним автомобілем Volkswagen Passat, їхав в напрямку села Нові Петрівці, де здійснив зіткнення з автомобілем "ЗАЗ-Таврія".

В результаті аварії 23-річний пасажир, який перебував в салоні "ЗАЗ-Таврія", загинув на місці події, а 23-річний водій і 22-річна пасажирка госпіталізовані. Згодом від отриманих травм потерпіла померла.

Поліцейського було доправлено до медичного закладу для проведення експертизи на стан алкогольного сп'яніння.

Дослівно: "Нині поліцейського затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Співробітники Державного бюро розслідувань з’ясовують всі обставини даного ДТП. Поліція ж всіляко сприяє працівникам ДБР у розслідуванні причин і обставин аварії. В Головному управлінні вже призначено службове розслідування за даним фактом".