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У ЄС сподіваються до середини 2022 року вакцинувати від коронавірусу 70% населення світу

Понеділок, 6 грудня 2021, 18:49

Євросоюз планує наростити передачу вакцин до інших країн світу, сподіваючись, що до середини 2022 року вдасться щепити від коронавірусу 70% дорослого населення планети. 

Як пише "Європейська правда", про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 

"Зараз вакциновані близько 44% населення світу, і значна частка доз, які були використані для цього були експортовані або надані з Європи. Але ми зробимо більше, Ми наростимо зусилля для допомоги Африці, де показники щеплення найнижчі. Наша мета - забезпечити вакцинацію 70% дорослого населення планети до середини наступного року. Ми зможемо контролювати пандемію лише тоді, коли з нею будуть боротися у всьому світі", - сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що нині Євросоюз залишається найбільшим донором вакцин від коронавірусу і вже надав 350 млн доз, які у подальшому були передані країнам по всьому світу. Найбільшу частку, близько 300 млн, розподілили через платформу COVAX, ще 45 млн передали у рамках двосторонньої співпраці.

За даними Європейського центру з протидії і контролю захворювань, у самому ЄС наразі вакциновані двома дозами понад 66% дорослого населення. Найвищими показники є у країнах Півночі і Заходу, а найнижчі - у Болгарії. Останні місяці прогрес вакцинації першими дозами серед дорослих фактично спинився, оскільки ті, хто хотів вакцинуватися від коронавірусу, давно отримали можливість зробити це.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусвакцинація
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