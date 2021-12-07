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У Зайцевому бойовики обстріляли житловий будинок

Вівторок, 7 грудня 2021, 18:28
фото: Нацполіція

У селі Зайцеве Донецької області незаконні збройні формування обстріляли житловий будинок.

Джерело: Бахмутський районний відділ поліції Донецької області

Дослівно: "До поліції надійшло повідомлення про те, що внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань пошкоджено житловий будинок в с. Зайцевому".

 

Деталі: Повідомляється, що пошкоджено вікна двох квартир в одному з будинків. Жертв серед населення немає.

Правоохоронці обстежують населений пункт, документують наслідки злочину та з’ясовують, яка допомога потрібна місцевим мешканцям.

Вирішується питання про відкриття провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Українська правда
Теми: Донецька областьобстрілДонбасполіція


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