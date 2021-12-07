В Зайцево боевики обстреляли жилой дом
Вторник, 7 декабря 2021, 18:28
В селе Зайцево Донецкой области незаконные вооруженные формирования обстреляли жилой дом.
Источник: Бахмутский районный отдел полиции Донецкой области
Дословно: "В полицию поступило сообщение о том, что в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований поврежден жилой дом в с.Зайцево".
Детали: Сообщается, что повреждены окна двух квартир в одном из домов. Жертв среди населения нет.
Правоохранители обследуют населенный пункт, документируют последствия преступления и выясняют, какая помощь нужна местным жителям.
Решается вопрос об открытии производства по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.
Украинская правда