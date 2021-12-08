Пам’ятник Героям Небесної Сотні розтрощили у Первомайську

Поліцейські встановлюють осіб, які пошкодили пам’ятник Героям Небесної Сотні у місті Первомайську Миколаївської області.

Джерело: поліція Миколаївської області

Дослівно: "8 грудня близько 7:20 до райвідділу поліції надійшло повідомлення від начальника управління ЖКГ Первомайська про те, що в центрі міста, біля зупинки громадського транспорту по вул. Грушевського, невідомі пошкодили та осквернили написами меморіал Героям Небесної Сотні та воїнам АТО".

Деталі: Слідчі кваліфікували подію за ст. 296 ККУ (Хуліганство).

Поліцейські проводять першочергові слідчі дії для встановлення причетних до вчинення злочину та притягнення їх до відповідальності.

Правоохоронці звертаються до громадян, які мають інформацію про обставини вказаної події та особи вандалів, повідомити про це в поліцію.

Зловмисникам загрожує до 5 років обмеження волі.