Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пам’ятник Героям Небесної Сотні розтрощили у Первомайську

Середа, 8 грудня 2021, 12:21
Пам’ятник Героям Небесної Сотні розтрощили у Первомайську
Фото поліції

Поліцейські встановлюють осіб, які пошкодили пам’ятник Героям Небесної Сотні у місті Первомайську Миколаївської області.

Джерело: поліція Миколаївської області

Дослівно: "8 грудня близько 7:20 до райвідділу поліції надійшло повідомлення від начальника управління ЖКГ Первомайська про те, що в центрі міста, біля зупинки громадського транспорту по вул. Грушевського, невідомі пошкодили та осквернили написами меморіал Героям Небесної Сотні та воїнам АТО". 

 

Деталі: Слідчі кваліфікували подію за ст. 296 ККУ (Хуліганство).

Поліцейські проводять першочергові слідчі дії для встановлення причетних до вчинення злочину та притягнення їх до відповідальності.

Правоохоронці звертаються до громадян, які мають інформацію про обставини вказаної події та особи вандалів, повідомити про це в поліцію.  

Зловмисникам загрожує до 5 років обмеження волі.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Миколаївська областьМайданполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Миколаївська область
Над Миколаївщиною знищено 8 ворожих БпЛА – ПК "Південь"
Підводний робот і дрон: рятувальники показали, як розміновують водойми
Миколаївщина уже не підтоплена, на Херсонщині – у воді ще 22 населених пункти
Останні новини
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
Усі новини...
Реклама: