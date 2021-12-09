За підробку сертифіката про вакцинацію криворіжець відсидить 2 роки

За підробку міжнародного свідоцтва про вакцинацію 42-річного криворіжця засуджено до двох років позбавлення волі.

Джерело: поліція Дніпропетровської області за матеріалами Криворізького райуправління поліції

Деталі: Підробивши свідоцтво про вакцинацію чоловік розмістив у мережі Інтернет оголошення та намагався його продати за 1200 гривень.

Правоохоронці встановили, що на початку листопада 2021 року біля одного з ринків у Покровському районі міста Кривого Рогу звинувачений у малознайомого чоловіка придбав печатки лікаря та лікарні однієї із областей України, а також флеш-носій із готовими бланками міжнародного свідоцтва про вакцинацію.

Роздрукувавши на принтері бланк міжнародного свідоцтва про вакцинацію та зробивши на ньому несправжні відтиски печаток, чоловік підробив офіційний документ про вакцинацію.

Після цього зловмисник на сайті оголошень розмістив оголошення про продаж міжнародних свідоцтв про вакцинацію за 1200 гривень.

Жовтневий райсуд Кривого Рогу визнав громадянина винним у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 2 роки та 1 місяць.