Гірлянди і піротехніка: рятувальники назвали кількість пожеж 31 грудня

31 грудня в Україні сталося 125 пожеж у житловому секторі, на яких загинуло 12 громадян та травмувалося ще 4 особи.

Джерело: ДСНС

Деталі: Рятувальники наголошують, що у святковий період зазвичай зростає кількість пожеж у житловому секторі, спричинених порушенням правил пожежної безпеки при користуванні електрогірляндами, піротехнікою, або ж необережним поводженням із вогнем.

Вони закликають українців не втрачати пильності під час святкових вихідних та не нехтувати правилами пожежної безпеки.

З 31 грудня по 4 січня органи управління та формування ДСНС несуть службу у посиленому режимі.

Загалом за минулий рік підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій було ліквідовано більше 80 тисяч пожеж, знищено майже 90 тисяч вибухонебезпечних предметів, при цьому тільки на пожежах врятовано більше 1,7 тисяч життів.