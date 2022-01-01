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Гірлянди і піротехніка: рятувальники назвали кількість пожеж 31 грудня

Субота, 1 січня 2022, 08:55
pixabay.com

31 грудня в Україні сталося 125 пожеж у житловому секторі, на яких загинуло 12 громадян та травмувалося ще 4 особи.

Джерело: ДСНС

Деталі: Рятувальники наголошують, що у святковий період зазвичай зростає кількість пожеж у житловому секторі, спричинених порушенням правил пожежної безпеки при користуванні електрогірляндами, піротехнікою, або ж необережним поводженням із вогнем.

Вони закликають українців не втрачати пильності під час святкових вихідних та не нехтувати правилами пожежної безпеки.

З 31 грудня по 4 січня органи управління та формування ДСНС несуть службу у посиленому режимі.

Загалом за минулий рік підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій було ліквідовано більше 80 тисяч пожеж, знищено майже 90 тисяч вибухонебезпечних предметів, при цьому тільки на пожежах врятовано більше 1,7 тисяч життів.

Українська правда
Теми: ДСНСпожежасвяткування


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