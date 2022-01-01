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Окрім 300 мільйонів, Україна отримає від США й іншу допомогу – Маркарова

Субота, 1 січня 2022, 14:21
Окрім 300 мільйонів, Україна отримає від США й іншу допомогу – Маркарова
Оксана Маркарова, фото Радіо Свобода

Цьогоріч Україна, крім запланованих 300 мільйонів доларів, очікує отримати від США й іншу допомогу, деталі якої поки розкривати рано.

Джерело: посол України у США Оксана Маркарова в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Є безпосередньо пряма допомога, яку нам надають США через свій бюджет – на 2022 рік ця сума вже більша, тобто її збільшено до 300 мільйонів.

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І компонент, який може йти на летальну оборону зброю, теж збільшений. Це та сума, яка закладається на рік, і по якій наші оборонні відомства співпрацюють один з одним, визначають, що саме буде входити в цю частину.

Є друга частина допомоги. І це якраз ця допомога, по якій ми отримуємо тренінги спільні, озброєння, "Джавеліни"… Щось таке, про що не можна говорити. Але ми будемо дуже намагатися, щоб розширювався перелік тієї захисної зброї, яку ми можемо отримати".

Деталі: За її словами, ще однією частиною взаємодії США і України є активізація у сфері військово-технічного співробітництва.

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"Це співпраця по лінії "Укроборонпрому", Міністерства промисловості, там, де ми співпрацюємо з компаніями сектору оборони, і де ми можемо робити спільні проєкти, купувати деякі речі, які нам потрібні. Є ще два шляхи, як ми співпрацюємо зі США. І він вже був використаний (під час візиту в минулому році було показано, як це швидко може бути), коли президент США своїм указом виділяє додаткову допомогу. Це додатково до тих коштів, які закладені в бюджеті", – зауважила Маркарова.

Що передувало: У понеділок президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет США на 2022 фінансовий рік, який, серед іншого, передбачає виділення 300 мільйонів доларів на Ініціативу сприяння безпеці України з підтримки Збройних сил.

Теми: СШАМаркарова
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