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Ексглава МЗС Польщі: Росія - серійний гвалтівник, за напад "отримає по яйцях"

Вівторок, 11 січня 2022, 08:45
Ексглава МЗС Польщі: Росія - серійний гвалтівник, за напад отримає по яйцях
Радослав Сікорський, фото Getty Images

Ексглава МЗС Польщі та чинний депутат Європарламенту Радослав Сікорський різко відповів на думку глави МЗС Росії Сергєя Лаврова щодо НАТО. 

Свою реакцію він розмістив у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Сікорський прокоментував твіт посольства Росії у Великій Британії, яке виклало думку глави МЗС Росії. Лавров заявив, що "НАТО став суто геополітичним проєктом, спрямованим на захоплення територій, які осиротіли внаслідок розпаду Організації Варшавського договору і Радянського Союзу".

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Євродепутат відповів різкою заявою.

"Усвідомте, російське посольство, раз і назавжди, мовою, яку ви можете зрозуміти. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татком. Швидше серійним гвалтівником. Ось чому за вами не сумують. А якщо спробуєте ще раз, отримаєте по яйцях", – зазначив Сікорський.

Нагадаємо, 10 січня у Женеві розпочалась серія переговорів щодо безпекових ультиматумів Кремля.

На переговорах з делегацією США Росія висунула принципові умови, без яких вважає прогрес в інших питаннях малоймовірним. Усі вони стосуються так званих "гарантій безпеки" та діяльності Альянсу на території країн-членів, які приєдналися до НАТО після 1997 року.

Детально про результати переговорів дивіться у відео ЄвроПравди "Зони впливу у Європі".

Теми: РосіяПольщаЄвропаміжнародні відносини
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