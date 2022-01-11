Ексглава МЗС Польщі: Росія - серійний гвалтівник, за напад "отримає по яйцях"
Ексглава МЗС Польщі та чинний депутат Європарламенту Радослав Сікорський різко відповів на думку глави МЗС Росії Сергєя Лаврова щодо НАТО.
Свою реакцію він розмістив у Twitter, повідомляє "Європейська правда".
Сікорський прокоментував твіт посольства Росії у Великій Британії, яке виклало думку глави МЗС Росії. Лавров заявив, що "НАТО став суто геополітичним проєктом, спрямованим на захоплення територій, які осиротіли внаслідок розпаду Організації Варшавського договору і Радянського Союзу".
Євродепутат відповів різкою заявою.
"Усвідомте, російське посольство, раз і назавжди, мовою, яку ви можете зрозуміти. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татком. Швидше серійним гвалтівником. Ось чому за вами не сумують. А якщо спробуєте ще раз, отримаєте по яйцях", – зазначив Сікорський.
Get this, @RussianEmbassy, once and for all, in a language you can grasp. We were not orphaned by you because you were not our daddy. More of a serial rapist. Which is why you are not missed. And if you try it again, you'll get a kick in the balls. https://t.co/zZj3xWNLFb— Radek Sikorski MEP (@radeksikorski) January 10, 2022ВІДЕО ДНЯ
Нагадаємо, 10 січня у Женеві розпочалась серія переговорів щодо безпекових ультиматумів Кремля.
На переговорах з делегацією США Росія висунула принципові умови, без яких вважає прогрес в інших питаннях малоймовірним. Усі вони стосуються так званих "гарантій безпеки" та діяльності Альянсу на території країн-членів, які приєдналися до НАТО після 1997 року.
Детально про результати переговорів дивіться у відео ЄвроПравди "Зони впливу у Європі".