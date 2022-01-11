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Ексглава МЗС Польщі: Росія - серійний гвалтівник, за напад "отримає по яйцях"

Вівторок, 11 січня 2022, 09:45
Радослав Сікорський, фото Getty Images

Ексглава МЗС Польщі та чинний депутат Європарламенту Радослав Сікорський різко відповів на думку глави МЗС Росії Сергєя Лаврова щодо НАТО. 

Свою реакцію він розмістив у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Сікорський прокоментував твіт посольства Росії у Великій Британії, яке виклало думку глави МЗС Росії. Лавров заявив, що "НАТО став суто геополітичним проєктом, спрямованим на захоплення територій, які осиротіли внаслідок розпаду Організації Варшавського договору і Радянського Союзу".

Євродепутат відповів різкою заявою.

"Усвідомте, російське посольство, раз і назавжди, мовою, яку ви можете зрозуміти. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татком. Швидше серійним гвалтівником. Ось чому за вами не сумують. А якщо спробуєте ще раз, отримаєте по яйцях", – зазначив Сікорський.

Нагадаємо, 10 січня у Женеві розпочалась серія переговорів щодо безпекових ультиматумів Кремля.

На переговорах з делегацією США Росія висунула принципові умови, без яких вважає прогрес в інших питаннях малоймовірним. Усі вони стосуються так званих "гарантій безпеки" та діяльності Альянсу на території країн-членів, які приєдналися до НАТО після 1997 року.

Детально про результати переговорів дивіться у відео ЄвроПравди "Зони впливу у Європі".

Теми: РосіяПольщаЄвропаміжнародні відносини


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