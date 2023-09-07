Захисники за добу знищили 610 загарбників і 37 ворожих артсистем
Четвер, 7 вересня 2023, 08:20
Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України − станом на 7 вересня Сили оборони вже знищили 266 900 окупантів, 5 722 артилерійські системи ворога, 4 506 танків та 4 541 безпілотник.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 266 900 (+610) осіб,
- танків − 4 506 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8 703 (+21) од,
- артилерійських систем – 5 722 (+37) од,
- РСЗВ − 753 (+5) од,
- засобів ППО − 506 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 541 (+22) од,
- крилатих ракет − 1 455 (+8) од,
- кораблів/катерів ‒ 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 8 217 (+27) од,
- спеціальної техніки − 859 (+7) од.
Дані уточнюються.