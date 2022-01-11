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Экс-глава МИД Польши: Россия – серийный насильник, за нападение "получит по яйцам"

Вторник, 11 января 2022, 08:45
Экс-глава МИД Польши: Россия – серийный насильник, за нападение получит по яйцам
Радослав Сикорский, фото Getty Images

Экс-глава МИД Польши и действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский резко ответил на мнение главы МИД России Сергея Лаврова по поводу НАТО.

Свою реакцию он разместил в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Сикорский прокомментировал твит посольства России в Великобритании, изложившего мнение главы МИД России. Лавров заявил, что "НАТО стал чисто геополитическим проектом, направленным на захват территорий, осиротевших в результате распада Организации Варшавского договора и Советского Союза".

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Евродепутат ответил резким заявлением.

"Осознайте, российское посольство, раз и навсегда, языком, который вы можете понять. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. Вот почему по вам не скучают. А если попробуете еще раз, получите по яйцам", – отметил Сикорский.

Напомним, 10 января в Женеве началась серия переговоров по ультиматуму Кремля в сфере безопасности.

Напомним, Россия на переговорах в Женеве с делегацией США выдвинула принципиальные условия, без которых считает прогресс в других вопросах маловероятным. Все они относятся к так называемым "гарантиям безопасности" и деятельности Альянса на территории стран-членов, которые присоединились к НАТО после 1997 года.

Подробно о результатах переговоров смотрите в видео ЕвроПравды "Зоны влияния в Европе".

Темы: РосcияПольшаЕвропамеждународные отношения
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