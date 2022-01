Экс-глава МИД Польши: Россия – серийный насильник, за нападение "получит по яйцам"

Экс-глава МИД Польши и действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский резко ответил на мнение главы МИД России Сергея Лаврова по поводу НАТО.

Свою реакцию он разместил в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Сикорский прокомментировал твит посольства России в Великобритании, изложившего мнение главы МИД России. Лавров заявил, что "НАТО стал чисто геополитическим проектом, направленным на захват территорий, осиротевших в результате распада Организации Варшавского договора и Советского Союза".

Евродепутат ответил резким заявлением.

"Осознайте, российское посольство, раз и навсегда, языком, который вы можете понять. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. Вот почему по вам не скучают. А если попробуете еще раз, получите по яйцам", – отметил Сикорский.

Get this, @RussianEmbassy, once and for all, in a language you can grasp. We were not orphaned by you because you were not our daddy. More of a serial rapist. Which is why you are not missed. And if you try it again, you'll get a kick in the balls. https://t.co/zZj3xWNLFb