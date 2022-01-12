Суд під Новий рік зобов’язав закрити справу Татарова
Шевченківський райсуд суд Києва зобов’язав прокурорів Офісу генпрокурора закрити кримінальне провадження щодо заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.
Джерело: Центр протидії корупції, рішення суду від 14 грудня 2021 року
Дослівно ЦПК: "14 грудня 2021 року Шевченківський суд зробив Татарову подарунок… і тишком-нишком зобов’язав прокурорів Венедіктової закрити справу через сплив строків розслідування. Через злочинні дії прокурорів разом із заступником Єрмака відповідальності уникнуть забудовник Максим Микитась та експерт Костянтин Дубонос".
Деталі: ЦПК відзначає, що рішення суду було винесене напередодні затвердження результатів конкурсу на голову САП, де переміг детектив НАБУ Олександр Клименко.
Клименко свого часу розслідував справу Татарова.
Що було раніше: Переможець конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко заявив, що якби він очолював САП, то справу заступника керівника Офісу президента Олега Татарова розслідували б по-іншому.
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Передісторія:
- 1 грудня 2020 року стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Вона стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.
- 14 грудня 2020 року Печерський суд ухвалив передати справу, в якій фігурує Татаров, від НАБУ до Держбюро розслідувань. У НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону.
- 18 грудня 2020 року в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозру Татарову. Її планували вручити 18 грудня. Детективи НАБУ також отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.
- 21 грудня 2020 року радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення своїх службових обов'язків.
- Заступник генпрокурора Олексій Симоненко у грудні 2020 року забрав справу Татарова в антикорупційних органів і передав її СБУ.
- На початку вересня 2021 року на святкування дня народження Татарова з’їхалось більше десяти топ-посадовців силових відомств – зокрема ті, що були пов’язані з розслідуванням справи Татарова.