Суд під Новий рік зобов’язав закрити справу Татарова

Шевченківський райсуд суд Києва зобов’язав прокурорів Офісу генпрокурора закрити кримінальне провадження щодо заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

Джерело: Центр протидії корупції, рішення суду від 14 грудня 2021 року

Дослівно ЦПК: "14 грудня 2021 року Шевченківський суд зробив Татарову подарунок… і тишком-нишком зобов’язав прокурорів Венедіктової закрити справу через сплив строків розслідування. Через злочинні дії прокурорів разом із заступником Єрмака відповідальності уникнуть забудовник Максим Микитась та експерт Костянтин Дубонос".



Деталі: ЦПК відзначає, що рішення суду було винесене напередодні затвердження результатів конкурсу на голову САП, де переміг детектив НАБУ Олександр Клименко.

Клименко свого часу розслідував справу Татарова.



Що було раніше: Переможець конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко заявив, що якби він очолював САП, то справу заступника керівника Офісу президента Олега Татарова розслідували б по-іншому.

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