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Суд під Новий рік зобов’язав закрити справу Татарова

Середа, 12 січня 2022, 14:31
Суд під Новий рік зобов’язав закрити справу Татарова
Олег Татаров. Фото credence.com.ua

Шевченківський райсуд суд Києва зобов’язав прокурорів Офісу генпрокурора закрити кримінальне провадження щодо заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

Джерело: Центр протидії корупції, рішення суду від 14 грудня 2021 року

Дослівно ЦПК: "14 грудня 2021 року Шевченківський суд зробив Татарову подарунок… і тишком-нишком зобов’язав прокурорів Венедіктової закрити справу через сплив строків розслідування. Через злочинні дії прокурорів разом із заступником Єрмака відповідальності уникнуть забудовник Максим Микитась та експерт Костянтин Дубонос".

Деталі: ЦПК відзначає, що рішення суду було винесене напередодні затвердження результатів конкурсу на голову САП, де переміг детектив НАБУ Олександр Клименко.

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Клименко свого часу розслідував справу Татарова.  

Що було раніше: Переможець конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко заявив, що якби він очолював САП, то справу заступника керівника Офісу президента Олега Татарова розслідували б по-іншому.

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Передісторія:

  • 1 грудня 2020 року стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Вона стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. 
  • 14 грудня 2020 року Печерський суд ухвалив передати справу, в якій фігурує Татаров, від НАБУ до Держбюро розслідувань. У НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону. 
  • 18 грудня 2020 року в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозру Татарову. Її планували вручити 18 грудня. Детективи НАБУ також отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.
  • 21 грудня 2020 року радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення своїх службових обов'язків.
  • Заступник генпрокурора Олексій Симоненко у грудні 2020 року забрав справу Татарова в антикорупційних органів і передав її СБУ.
  • На початку вересня 2021 року на святкування дня народження Татарова з’їхалось більше десяти топ-посадовців силових відомств – зокрема ті, що були пов’язані з розслідуванням справи Татарова.

Українська правда
Теми: ТатаровОфіс генпрокурорасуд
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