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Суд під Новий рік зобов’язав закрити справу Татарова

Середа, 12 січня 2022, 15:31
Олег Татаров. Фото credence.com.ua

Шевченківський райсуд суд Києва зобов’язав прокурорів Офісу генпрокурора закрити кримінальне провадження щодо заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

Джерело: Центр протидії корупції, рішення суду від 14 грудня 2021 року

Дослівно ЦПК: "14 грудня 2021 року Шевченківський суд зробив Татарову подарунок… і тишком-нишком зобов’язав прокурорів Венедіктової закрити справу через сплив строків розслідування. Через злочинні дії прокурорів разом із заступником Єрмака відповідальності уникнуть забудовник Максим Микитась та експерт Костянтин Дубонос".

Деталі: ЦПК відзначає, що рішення суду було винесене напередодні затвердження результатів конкурсу на голову САП, де переміг детектив НАБУ Олександр Клименко.

Клименко свого часу розслідував справу Татарова.  

Що було раніше: Переможець конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко заявив, що якби він очолював САП, то справу заступника керівника Офісу президента Олега Татарова розслідували б по-іншому.

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Передісторія:

  • 1 грудня 2020 року стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Вона стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. 
  • 14 грудня 2020 року Печерський суд ухвалив передати справу, в якій фігурує Татаров, від НАБУ до Держбюро розслідувань. У НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону. 
  • 18 грудня 2020 року в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозру Татарову. Її планували вручити 18 грудня. Детективи НАБУ також отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.
  • 21 грудня 2020 року радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення своїх службових обов'язків.
  • Заступник генпрокурора Олексій Симоненко у грудні 2020 року забрав справу Татарова в антикорупційних органів і передав її СБУ.
  • На початку вересня 2021 року на святкування дня народження Татарова з’їхалось більше десяти топ-посадовців силових відомств – зокрема ті, що були пов’язані з розслідуванням справи Татарова.

Українська правда
Теми: ТатаровОфіс генпрокурорасуд


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