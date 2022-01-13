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Колишнього суддю Чауса залишили під домашнім арештом

Четвер, 13 січня 2022, 01:54
ФОТО З ТГ АНДРІЯ ЦАПЛІЄНКА

Вищий антикорупційний суд продовжив до 3 лютого запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для колишнього судді Дніпровського суду столиці Миколи Чауса, якого підозрюють у хабарництві.

Джерело: пресслужба САП у коментарі "Українській правді"

Деталі: Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід Чаусу у вигляді домашнього арешту до 3 лютого.

Знати більше: Історія судді Чауса від юристів Коломойського, крізь ''смотрящіх'' Порошенка і до спецслужб Зеленського

Передісторія

Теми: Чауссуд


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