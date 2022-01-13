Колишнього суддю Чауса залишили під домашнім арештом
Четвер, 13 січня 2022, 01:54
Вищий антикорупційний суд продовжив до 3 лютого запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для колишнього судді Дніпровського суду столиці Миколи Чауса, якого підозрюють у хабарництві.
Джерело: пресслужба САП у коментарі "Українській правді"
Деталі: Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід Чаусу у вигляді домашнього арешту до 3 лютого.
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Передісторія:
- 9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили суддю на хабарництві, коли він ховав гроші в скляну банку. Проте суддя незабаром залишив територію України, поки народні депутати зволікали з позбавленням його суддівського імунітету.
- 2017 року його знайшли в Молдові, де він тривалий час очікував рішення стосовно надання йому політичного притулку.
- Весною 2021 року його викрали невідомі в Кишиневі. Недовзі в мережі почали з’являтися звернення самого Чауса, що він хоче судитися стосовно його викрадення.
- 30 липня екссуддя прийшов у спідній білизні до сільської ради Мазурівки на Вінниччині. Суддю забрали представники Служби безпеки до Києва.
- Чаус як підозрюваний наразі перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Він уникає відвідування судових засідань, посилаючись на кепське здоров’я.