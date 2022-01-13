Экс-судью Чауса оставили под домашним арестом
Четверг, 13 января 2022, 01:54
Высший антикоррупционный суд продлил до 3 февраля меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего судьи Днепровского суда столицы Николая Чауса, подозреваемого во взяточничестве.
Источник: прессслужба САП в комментарии "Украинской правде"
Детали: Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения Чаусу в виде домашнего ареста до 3 февраля.
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Предыстория:
- 9 августа 2016 детективы НАБУ поймали судью на взяточничестве, когда он прятал деньги в стеклянную банку. Однако судья вскоре покинул территорию Украины, пока народные депутаты медлили с голосованием о лишении его судейского иммунитета.
- В 2017 году его нашли в Молдове, где он долгое время ожидал решения о предоставлении ему политического убежища.
- Весной 2021 года его похитили неизвестные в Кишиневе. После этого в сети начали появляться обращения самого Чауса, что он якобы хочет судиться по поводу его похищения.
- 30 июля экс-судья пришел в нижнем белье в сельский совет Мазуровки в Винницкой области. Судью забрали представители Службы безопасности в Киев.
- Чаус, как подозреваемый, сейчас находится под круглосуточным домашним арестом. Он избегает посещения судебных заседаний, ссылаясь на плохое состояние здоровья.