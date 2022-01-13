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Экс-судью Чауса оставили под домашним арестом

Четверг, 13 января 2022, 01:54
ФОТО ИЗ ТГ АНДРЕЯ ЦАПЛИЕНКО

Высший антикоррупционный суд продлил до 3 февраля меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего судьи Днепровского суда столицы Николая Чауса, подозреваемого во взяточничестве.

Источник: прессслужба САП в комментарии "Украинской правде"

Детали: Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения Чаусу в виде домашнего ареста до 3 февраля.

Знать больше: История судьи Чауса от юристов Коломойского, через ''смотрящих'' Порошенко и до спецслужб Зеленского

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Темы: Чауссуд


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