Головні новини 13 січня і ночі: заяви РФ про переговори з США, хакерська атака та "Іскра"

Росія відмовилась "повертати в казарми" солдат з-під українських кордонів; у Сенаті США провалили законопроєкт від республіканців про санкції проти "Північного потоку – 2" — актуальні новини 13 січня та ночі.

Про провал нових санкцій проти "Північного потоку - 2" у США

У Сенаті США не вистачило голосів, щоб ухвалити законопроєкт від республіканців про запровадження санкцій проти російського газопроводу "Північний потік - 2". За день до голосування в Сенаті демократи подали власний законопроєкт щодо санкцій проти РФ.

Про глобальну хакерську атаку в Україні

У ніч з 13 на 14 січня хакери здійснили глобальну атаку на сайти українського Кабінету міністрів та окремих міністерств. Також тимчасово недоступний сайт "Дія".

Про переговори РФ та США

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія відмовила США в їхній вимозі повернути російських солдат з українських кордонів до казарм. Раніше російська влада вже заявляла, що вважає неприйнятними вимоги США стосовно переміщень російської армії на території РФ.

Перед цим Лавров повідомив, що подальші дії Росії засновуватимуться на письмовій реакції Заходу після перемовин у Брюсселі та Відні. Представник Росії на перемовинах Сергій Рябков сказав, що не бачить підстав для проведення наступного раунду перемовин

На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, останній тиждень перемовин на найвищому рівні був "програшним" для російських планів. Він підкреслив, що засідання Постійної ради ОБСЄ засвідчило консолідовану міжнародну підтримку України.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може сфабрикувати привід для вторгнення на територію України.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка.

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Порошенко переписав корпорацію Roshen та інший великий бізнес на старшого сина, що фактично може дозволити уникнути арешту цих активів — Слідство.Інфо.

Компанія SpaceX успішно запустила у космос ракету Falcon 9 із українським супутником "Січ-2-30" на борту — супутник призначений для отримання цифрових фото поверхні Землі.

Кількість українців, готових вийти на протест, зменшилась, порівняно з минулим роком, вперше за 12 років готові протестувати менше третини опитаних.

Керівництво Укроборонпрому проведе службову перевірку через інформацію про призупинення роботи Казенного підприємства "Науково-виробничого комплексу "Іскра".

За попередню добу 13 січня у світі другий день поспіль підтвердили рекордну кількість нових випадків захворювання на коронавірус.