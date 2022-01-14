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Главные новости 13 января и ночи: заявления РФ о переговорах с США, хакерская атака и "Искра"

Пятница, 14 января 2022, 07:00
Главные новости 13 января и ночи: заявления РФ о переговорах с США, хакерская атака и Искра
хакерская атака. Скриншот стартовой страницы сайта МИД

Россия отказалась "возвращать в казармы" солдат из-под украинских границ; в Сенате США провалили законопроект от республиканцев о санкциях против "Северного потока – 2" - актуальные новости 13 января и ночи.

О провале новых санкций против "Северного потока - 2" в США

В Сенате США не хватило голосов, чтобы принять законопроект от республиканцев о введении санкций в отношении российского газопровода "Северный поток - 2". За день до голосования в Сенате демократы подали собственный законопроект о санкциях против РФ.

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О глобальной хакерской атаке в Украине

В ночь с 13 на 14 января хакеры совершили глобальную атаку на сайты Кабинета министров и отдельных министерств. Также временно недоступен сайт "Дія".

О переговорах РФ и США

ВИДЕО ДНЯ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия отказала США в их требовании вернуть российских солдат из украинских границ в казармы. Ранее российские власти уже заявляли, что считают неприемлемыми требования США по перемещениям российской армии на территории РФ.

Перед этим Лавров сообщил, что дальнейшие действия России будут основываться на письменной реакции Запада после переговоров в Брюсселе и Вене. Представитель России на переговорах Сергей Рябков сказал, что не видит оснований для проведения следующего раунда переговоров

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, последняя неделя переговоров на самом высоком уровне была "проигрышной" для российских планов. Он подчеркнул, что заседание Постоянного совета ОБСЕ засвидетельствовало консолидированную международную поддержку Украины.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может сфабриковать предлог для вторжения на территорию Украины.

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Украинская правда
Темы: СШАСеверный поток-2санкцииРосcияУкраина
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