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Порошенко назвав дві причини, чому Зеленський "порушив проти нього справу"

Неділя, 16 січня 2022, 15:46
Порошенко назвав дві причини, чому Зеленський порушив проти нього справу
Порошенко у Варшаві 16 січня, фото Севгіль Мусаєвої, УП

Колишній президент Петро Порошенко вважає, що нинішній президент Володимир Зеленський міг дати вказівку порушити проти нього провадження за державну зраду через падіння рейтингу або щоб відволікти увагу від проблем в енергетиці.

Джерело: Порошенко на брифінгу в Варшаві

Деталі: Порошенко зазначив, що він не може точно відповісти на питання, чому Зеленський вирішив порушити проти нього справу, але має кілька версій.

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Першою причиною, на думку екс-президента, може бути падіння рейтингу Зеленського у грудні.

Другою – намагання відволікти увагу від проблем в енергетиці. Порошенко зазначив, що в Україні порожні склади вугілля і проблеми з газом. Він підкреслив, що Зеленський купує електроенергію в Білорусі, а вугілля – в Росії.  

Порошенко також переконаний, що для його арешту немає жодних підстав.

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Пряма мова: "Я повертаюся в Україну, щоб боротися за Україну, а не щоб боротися з Зеленським".

Більше деталей: Екс-президент також зазначив, що їде в Україну, щоб скликати позачергову сесію парламенту.

"Всі говорять про агресію в європейських парламентах, а ми не можемо скликати позачергову сесію Верховної Ради", - сказав він.

Порошенко додав, що Зеленський для нього – опонент, а не ворог.

Екс-президент також нагадав, що російський опозиціонер Олексій Навальний прилетів до Москви саме 17 січня 2021 року після лікування в німецькій клініці, де одразу був затриманий.

"Але цю дату ми не обирали", - додав Порошенко.

Що передувало: Порошенко має повернутися в Україну 17 січня о 09:10 рейсом із Варшави. 17 січня об 11:00 Печерський суд Києва призначив засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід колишньому президенту у справі про державну зраду.

Передісторія:

  • Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Підозрюваним у цій справі також є нардеп і кум Путіна Віктор Медведчук.
  • Раніше Порошенка викликали на допит, але він заявив, що перебуває за кордоном і повернеться в Україну в січні. Згодом стало відомо, що п'ятий президент прилетить 17 січня.
  • Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенко вирішив вилетіти за кордон тоді, коли з’явилася інформація про підготовку йому підозри в держзраді.
  • Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Севгіль Мусаєва, УП
Теми: Порошенко
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