Порошенко назвал две причины, почему Зеленский "возбудил против него дело"

Бывший президент Петр Порошенко считает, что нынешний президент Владимир Зеленский мог дать указание возбудить против него производство за государственную измену из-за падения рейтинга или чтобы отвлечь внимание от проблем в энергетике.

Источник: Порошенко на брифинге в Варшаве

Детали: Порошенко отметил, что он не может точно ответить на вопрос, почему Зеленский решил возбудить против него дело, но имеет несколько версий.

Первой причиной, по мнению экс-президента, может стать падение рейтинга Зеленского в декабре.

Второй – попытка отвлечь внимание от проблем в энергетике. Порошенко отметил, что в Украине пустые склады угля и проблемы с газом. Он подчеркнул, что Зеленский покупает электроэнергию у Беларуси, а уголь – у России.

Порошенко также уверен, что для его ареста нет никаких оснований.

Прямая речь: "Я возвращаюсь в Украину, чтобы бороться за Украину, а не бороться с Зеленским".

Больше деталей: Экс-президент также отметил, что приезжает в Украину, чтобы созвать внеочередную сессию парламента.

"Все говорят об агрессии в европейских парламентах, а мы не можем созвать внеочередную сессию Верховной Рады", – сказал он.

Порошенко добавил, что Зеленский для него – оппонент, а не враг.

Экс-президент также напомнил, что российский оппозиционер Алексей Навальный прилетел в Москву именно 17 января 2021 года после лечения в немецкой клинике, где сразу был задержан.

"Но эту дату мы не выбирали", – добавил Порошенко.

Что предшествовало: Порошенко должен вернуться в Украину 17 января в 09:10 рейсом из Варшавы. 17 января в 11:00 Печерский суд Киева назначил заседание, на котором будет избрана мера пресечения бывшему президенту по делу о государственной измене.

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