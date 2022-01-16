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Порошенко назвал две причины, почему Зеленский "возбудил против него дело"

Воскресенье, 16 января 2022, 16:46
Порошенко в Варшаве 16 января, фото Севгиль Мусаевой, УП

Бывший президент Петр Порошенко считает, что нынешний президент Владимир Зеленский мог дать указание возбудить против него производство за государственную измену из-за падения рейтинга или чтобы отвлечь внимание от проблем в энергетике.

Источник: Порошенко на брифинге в Варшаве

Детали: Порошенко отметил, что он не может точно ответить на вопрос, почему Зеленский решил возбудить против него дело, но имеет несколько версий.

Первой причиной, по мнению экс-президента, может стать падение рейтинга Зеленского в декабре.

Второй – попытка отвлечь внимание от проблем в энергетике. Порошенко отметил, что в Украине пустые склады угля и проблемы с газом. Он подчеркнул, что Зеленский покупает электроэнергию у Беларуси, а уголь – у России.

Порошенко также уверен, что для его ареста нет никаких оснований.

Прямая речь: "Я возвращаюсь в Украину, чтобы бороться за Украину, а не бороться с Зеленским".

Больше деталей: Экс-президент также отметил, что приезжает в Украину, чтобы созвать внеочередную сессию парламента.

"Все говорят об агрессии в европейских парламентах, а мы не можем созвать внеочередную сессию Верховной Рады", – сказал он.

Порошенко добавил, что Зеленский для него – оппонент, а не враг.

Экс-президент также напомнил, что российский оппозиционер Алексей Навальный прилетел в Москву именно 17 января 2021 года после лечения в немецкой клинике, где сразу был задержан.

"Но эту дату мы не выбирали", – добавил Порошенко.

Что предшествовало: Порошенко должен вернуться в Украину 17 января в 09:10 рейсом из Варшавы. 17 января в 11:00 Печерский суд Киева назначил заседание, на котором будет избрана мера пресечения бывшему президенту по делу о государственной измене.

Предыстория:

  • Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Подозреваемым в этом деле является также нардеп и кум Путина Виктор Медведчук.
  • Порошенко вызвали на допрос на 23 декабря. Порошенко заявил, что находится за рубежом и вернется в Украину только в январе. Позднее стало известно, что пятый президент прилетит 17 января.
  • Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко решил вылететь за границу, когда появилась информация о подготовке ему подозрения в госизмене.
  • Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Севгиль Мусаева, УП
Темы: Порошенко


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