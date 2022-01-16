Порошенко назвал две причины, почему Зеленский "возбудил против него дело"
Бывший президент Петр Порошенко считает, что нынешний президент Владимир Зеленский мог дать указание возбудить против него производство за государственную измену из-за падения рейтинга или чтобы отвлечь внимание от проблем в энергетике.
Источник: Порошенко на брифинге в Варшаве
Детали: Порошенко отметил, что он не может точно ответить на вопрос, почему Зеленский решил возбудить против него дело, но имеет несколько версий.
Первой причиной, по мнению экс-президента, может стать падение рейтинга Зеленского в декабре.
Второй – попытка отвлечь внимание от проблем в энергетике. Порошенко отметил, что в Украине пустые склады угля и проблемы с газом. Он подчеркнул, что Зеленский покупает электроэнергию у Беларуси, а уголь – у России.
Порошенко также уверен, что для его ареста нет никаких оснований.
Прямая речь: "Я возвращаюсь в Украину, чтобы бороться за Украину, а не бороться с Зеленским".
Больше деталей: Экс-президент также отметил, что приезжает в Украину, чтобы созвать внеочередную сессию парламента.
"Все говорят об агрессии в европейских парламентах, а мы не можем созвать внеочередную сессию Верховной Рады", – сказал он.
Порошенко добавил, что Зеленский для него – оппонент, а не враг.
Экс-президент также напомнил, что российский оппозиционер Алексей Навальный прилетел в Москву именно 17 января 2021 года после лечения в немецкой клинике, где сразу был задержан.
"Но эту дату мы не выбирали", – добавил Порошенко.
Что предшествовало: Порошенко должен вернуться в Украину 17 января в 09:10 рейсом из Варшавы. 17 января в 11:00 Печерский суд Киева назначил заседание, на котором будет избрана мера пресечения бывшему президенту по делу о государственной измене.
Предыстория:
- Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Подозреваемым в этом деле является также нардеп и кум Путина Виктор Медведчук.
- Порошенко вызвали на допрос на 23 декабря. Порошенко заявил, что находится за рубежом и вернется в Украину только в январе. Позднее стало известно, что пятый президент прилетит 17 января.
- Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко решил вылететь за границу, когда появилась информация о подготовке ему подозрения в госизмене.
- Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.