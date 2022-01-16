Порошенко звинуватив у своєму переслідуванні Зеленського, Коломойського і "банду"
Екс-президент Петро Порошенко вважає архітектором справи у держзраді проти нього президента Володимира Зеленського, а замовником - олігарха Ігоря Коломойського.
Джерело: Порошенко на брифінгу в Варшаві, відповідаючи на питання УП
Пряма мова: "За моєю інформацією, архітектором моєї справи є пан Зеленський, який дає вказівки, організовує і несе за це відповідальність. Замовником виступає пан Коломойський, я це стверджую авторитетно – як помста за Приватбанк, помста за всі ці речі".
"Зеленський, Коломойський, Татаров, Симоненко, і це все одна… Зеленського я бандою не називаю поки що, але решта – це все одна банда".
Деталі: Порошенко звернув увагу на те, що, незважаючи на підозри в крадіжці більше 10 млрд доларів, у виведенні й відмиванні коштів, шахрайстві, "Коломойський у нас без підозри, без санкцій, Коломойський у нас дуже активно разом із Зеленським заробляє".
"Pandora Papers – це лише перша серія. Пане Зеленський, чекайте відосік. І це буду робити не я, а найбільші, найкращі міжнародні медіа", - анонсував екс-президент.
Він висловив думку, що Зеленському краще було б "вийти і пояснити, за що йому заплатили 41 мільйон, за що йому заплатив ще десятки мільйонів пан Коломойський, які були джерела цих коштів".
Що передувало: Порошенко має повернутися в Україну 17 січня о 09:10 рейсом із Варшави. 17 січня об 11:00 Печерський суд Києва призначив засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід колишньому президенту у справі про державну зраду.
Передісторія:
- Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Підозрюваним у цій справі також є нардеп і кум Путіна Віктор Медведчук.
- Раніше Порошенка викликали на допит, але він заявив, що перебуває за кордоном і повернеться в Україну в січні. Згодом стало відомо, що п'ятий президент прилетить 17 січня.
- Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенко вирішив вилетіти за кордон тоді, коли з’явилася інформація про підготовку йому підозри в держзраді.
- Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.