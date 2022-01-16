Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Порошенко звинуватив у своєму переслідуванні Зеленського, Коломойського і "банду"

Неділя, 16 січня 2022, 17:57
Порошенко у Варшаві 16 січня, фото Севгіль Мусаєвої, УП

Екс-президент Петро Порошенко вважає архітектором справи у держзраді проти нього президента Володимира Зеленського, а замовником - олігарха Ігоря Коломойського.

Джерело: Порошенко на брифінгу в Варшаві, відповідаючи на питання УП

Пряма мова: "За моєю інформацією, архітектором моєї справи є пан Зеленський, який дає вказівки, організовує і несе за це відповідальність. Замовником виступає пан Коломойський, я це стверджую авторитетно – як помста за Приватбанк, помста за всі ці речі".

"Зеленський, Коломойський, Татаров, Симоненко, і це все одна… Зеленського я бандою не називаю поки що, але решта – це все одна банда".

Деталі: Порошенко звернув увагу на те, що, незважаючи на підозри в крадіжці більше 10 млрд доларів, у виведенні й відмиванні коштів, шахрайстві, "Коломойський у нас без підозри, без санкцій, Коломойський у нас дуже активно разом із Зеленським заробляє".

"Pandora Papers – це лише перша серія. Пане Зеленський, чекайте відосік. І це буду робити не я, а найбільші, найкращі міжнародні медіа", - анонсував екс-президент.

Він висловив думку, що Зеленському краще було б "вийти і пояснити, за що йому заплатили 41 мільйон, за що йому заплатив ще десятки мільйонів пан Коломойський, які були джерела цих коштів".

Що передувало: Порошенко має повернутися в Україну 17 січня о 09:10 рейсом із Варшави. 17 січня об 11:00 Печерський суд Києва призначив засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід колишньому президенту у справі про державну зраду.

Передісторія:

  • Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Підозрюваним у цій справі також є нардеп і кум Путіна Віктор Медведчук.
  • Раніше Порошенка викликали на допит, але він заявив, що перебуває за кордоном і повернеться в Україну в січні. Згодом стало відомо, що п'ятий президент прилетить 17 січня.
  • Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенко вирішив вилетіти за кордон тоді, коли з’явилася інформація про підготовку йому підозри в держзраді.
  • Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Севгіль Мусаєва, Катерина Тищенко, УП
Теми: ПорошенкоЗеленськийКоломойський
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Порошенко про рішення суду: Сценарій Зеленського-неадеквата ще не закінчився

фотоЗеленський зустрівся з Блінкеном

відео, фотоНе арешт: суд наклав на Порошенка зобов'язання

Блінкен у Києві: Путін може вжити агресивних дій у "дуже короткі терміни"

Витратити "ковідну тисячу" на ліки можна буде з 24 січня

Український сертифікат про Covid-вакцинацію діятиме 9 місяців: для бустера теж

Усі новини...
Порошенко
Порошенко вважає, що його літак можуть посадити в іншому аеропорту
Порошенко назвав дві причини, чому Зеленський "порушив проти нього справу"
Головні новини суботи і ночі: звернення Порошенка, звільнення Шевченка
Останні новини
15:54
В МЗС РФ зменшили рівень вимог щодо нерозширення НАТО
15:53
Торік перельоти Зеленського коштували платникам податків вдвічі більше, ніж у 2020 році
15:41
Суд дозволив затримали обвинуваченого у справі катівні "Ізоляція" Бражнікова
15:34
фото Прихильники Порошенка пішли на Банкову
15:29
Доказів, що дітям потрібна бустерна доза COVID-щеплення, немає – ВООЗ
15:24
Інфляція у Британії досягла максимуму за 30 років
15:18
Біля Печерського суду постраждав один поліцейський та один мітингувальник – поліція
15:18
Макрон закликав до відвертого діалогу з Росією і політичного рішення довкола України
15:05
Порошенко про рішення суду: Сценарій Зеленського-неадеквата ще не закінчився
15:00
Укравтодору дозволили залучити держгарантій на 20 мільярдів
Усі новини...