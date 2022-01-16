Порошенко звинуватив у своєму переслідуванні Зеленського, Коломойського і "банду"

Екс-президент Петро Порошенко вважає архітектором справи у держзраді проти нього президента Володимира Зеленського, а замовником - олігарха Ігоря Коломойського.

Джерело: Порошенко на брифінгу в Варшаві, відповідаючи на питання УП

Пряма мова: "За моєю інформацією, архітектором моєї справи є пан Зеленський, який дає вказівки, організовує і несе за це відповідальність. Замовником виступає пан Коломойський, я це стверджую авторитетно – як помста за Приватбанк, помста за всі ці речі".

"Зеленський, Коломойський, Татаров, Симоненко, і це все одна… Зеленського я бандою не називаю поки що, але решта – це все одна банда".

Деталі: Порошенко звернув увагу на те, що, незважаючи на підозри в крадіжці більше 10 млрд доларів, у виведенні й відмиванні коштів, шахрайстві, "Коломойський у нас без підозри, без санкцій, Коломойський у нас дуже активно разом із Зеленським заробляє".

"Pandora Papers – це лише перша серія. Пане Зеленський, чекайте відосік. І це буду робити не я, а найбільші, найкращі міжнародні медіа", - анонсував екс-президент.

Він висловив думку, що Зеленському краще було б "вийти і пояснити, за що йому заплатили 41 мільйон, за що йому заплатив ще десятки мільйонів пан Коломойський, які були джерела цих коштів".

Що передувало: Порошенко має повернутися в Україну 17 січня о 09:10 рейсом із Варшави. 17 січня об 11:00 Печерський суд Києва призначив засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід колишньому президенту у справі про державну зраду.

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