Порошенко обвинил в своем преследовании Зеленского, Коломойского и "банду"

Экс-президент Петр Порошенко считает архитектором дела в госизмене против него президента Владимира Зеленского, а заказчиком - олигарха Игоря Коломойского.

Источник: Порошенко на брифинге в Варшаве, отвечая на вопросы УП

Прямая речь: "По моей информации, архитектором моего дела является Зеленский, который дает указания, организует и несет за это ответственность. Заказчиком выступает господин Коломойский, я это утверждаю авторитетно – как месть за ПриватБанк, месть за все эти вещи".

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"Зеленский, Коломойский, Татаров, Симоненко, и это все одна… Зеленского я бандой пока не называю, но остальные – это все одна банда".

Детали: Порошенко обратил внимание на то, что, несмотря на подозрения в краже более 10 млрд долларов, в выводе и отмывании средств, мошенничестве, "Коломойский у нас без подозрения, без санкций, Коломойский у нас очень активно вместе с Зеленским зарабатывает".

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"Pandora Papers – это только первая серия. Господин Зеленский, ждите видосик. И это буду делать не я, а самые большие, лучшие международные медиа", - анонсировал экс-президент.

Он выразил мнение, что Зеленскому лучше бы "выйти и объяснить, за что ему заплатили 41 миллион, за что ему заплатил еще десятки миллионов господин Коломойский, какие были источники этих средств".

Что предшествовало: Порошенко должен вернуться в Украину 17 января в 09:10 рейсом из Варшавы. 17 января в 11:00 Печерский суд Киева назначил заседание, на котором будет избрана мера пресечения бывшему президенту по делу о государственной измене.

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