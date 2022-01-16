Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Порошенко обвинил в своем преследовании Зеленского, Коломойского и "банду"

Воскресенье, 16 января 2022, 17:57
Порошенко в Варшаве 16 января, фото Севгиль Мусаевой, УП

Экс-президент Петр Порошенко считает архитектором дела в госизмене против него президента Владимира Зеленского, а заказчиком - олигарха Игоря Коломойского.

Источник: Порошенко на брифинге в Варшаве, отвечая на вопросы УП

Прямая речь: "По моей информации, архитектором моего дела является Зеленский, который дает указания, организует и несет за это ответственность. Заказчиком выступает господин Коломойский, я это утверждаю авторитетно – как месть за ПриватБанк, месть за все эти вещи".

"Зеленский, Коломойский, Татаров, Симоненко, и это все одна… Зеленского я бандой пока не называю, но остальные – это все одна банда".

Детали: Порошенко обратил внимание на то, что, несмотря на подозрения в краже более 10 млрд долларов, в выводе и отмывании средств, мошенничестве, "Коломойский у нас без подозрения, без санкций, Коломойский у нас очень активно вместе с Зеленским зарабатывает".

"Pandora Papers – это только первая серия. Господин Зеленский, ждите видосик. И это буду делать не я, а самые большие, лучшие международные медиа", - анонсировал экс-президент.

Он выразил мнение, что Зеленскому лучше бы "выйти и объяснить, за что ему заплатили 41 миллион, за что ему заплатил еще десятки миллионов господин Коломойский, какие были источники этих средств".

Что предшествовало: Порошенко должен вернуться в Украину 17 января в 09:10 рейсом из Варшавы. 17 января в 11:00 Печерский суд Киева назначил заседание, на котором будет избрана мера пресечения бывшему президенту по делу о государственной измене.

Предыстория:

  • Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Подозреваемым в этом деле является также нардеп и кум Путина Виктор Медведчук.
  • Порошенко вызвали на допрос на 23 декабря. Порошенко заявил, что находится за рубежом и вернется в Украину только в январе. Позднее стало известно, что пятый президент прилетит 17 января.
  • Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко решил вылететь за границу, когда появилась информация о подготовке ему подозрения в госизмене.
  • Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Севгиль Мусаева, Катерина Тищенко, УП
Темы: ПорошенкоЗеленскийКоломойский


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 19 января: мера пресечения для Порошенко, Госдума РФ и "республики" ОРДЛО

ВИДЕОЗеленский попросил украинцев не паниковать: Не бежать за гречкой и спичками

ВИДЕОВенедиктова отреагировала на суд с Порошенком и пообещала обжаловать решение

фотоПорошенко после суда празднует в столичном ресторане

В Госдуме просят Путина признать "республики" ОРДЛО

В ДБР недовольны мерой пресечения для Порошенко: думают над апелляцией

Все новости...
Порошенко
Порошенко считает, что его самолет могут посадить в другом аэропорту
Порошенко назвал две причины, почему Зеленский "возбудил против него дело"
Главные новости субботы и ночи: обращение Порошенко, увольнение Шевченко
Последние новости
23:53
Я до сих пор верю, что Путин не хочет полномасштабной войны – Байден
22:43
Арестович не подписывал документы об увольнении – источник
21:50
В Беларуси задержан журналист Северин Квятковский
21:22
Новости 19 января: восстановление стоимости евробондов, "ковидная тысяча" на лекарства
21:09
Просрочка по кредитам под госгарантии превышает 2,4 миллиарда долларов – депутат
21:00
Новости 19 января: мера пресечения для Порошенко, Госдума РФ и "республики" ОРДЛО
20:51
Прокуратура Берлина ведет расследование в отношении всего правления немецких "Зеленых"
20:47
Продовольственно-зерновая корпорация обанкротится. Миллиард долларов кредита будет возвращать Кабмин – нардеп
20:41
ВИДЕОЗеленский попросил украинцев не паниковать: Не бежать за гречкой и спичками
20:14
Премьер Латвии: реальная угроза для Кремля – распространение демократии из Украины на Россию
Все новости...