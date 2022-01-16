Порошенко каже, що за ним стежать сотні людей за мільйони гривень

Екс-президент Петро Порошенко заявляє, що для стеження за ним влада витрачає мільйони гривень і залучає сотні людей.

Джерело: Порошенко на брифінгу в Варшаві, відповідаючи на питання УП

Пряма мова: "Коли Зеленський думає, що він з Коломойським можуть слідкувати за моїми пересуваннями... Як тільки я за кордоном, у них немає інформації, але як тільки я що-небудь замовляю в Україні – розвідка, служба зовнішньої розвідки, заздалегідь агенти їздять…

І в мене обурення. Мільйони гривень ви витрачаєте, сотні людей на те, щоб слідкувати за Порошенком замість того, щоб збирати інформацію по Путіну, по Росії. Це точно безглуздя, і за це точно треба буде відповідати".

Деталі: Коментуючи інформацію Державного бюро розслідувань про те, що Порошенко замовив квитки на літак за кордон вже після спроби вручення йому повістки, екс-президент сказав: "Я хочу порадити ДБР: якщо ти щось розслідуєш, обов’язково подбай про те, щоб не вийти на себе".

Він розповів, що сам не купує квитки, а звертається до туристичного агентства.

"Але той факт, що вони слідкують, куди я поїхав, як я поїхав, що я говорив, хто і як замовляв квитки, свідчить лише про одне: вони слідкують незаконно за лідером опозиції. Вони прослуховують мої телефони, вони наружним супроводом супроводжують мої автівки, вони дивляться, куди я полетів", - заявив Порошенко.

Екс-президент відзначив, що за 4 тижні, поки його не було в Україні, "жоден телеграм-канал Коломойського і Зеленського" не оприлюднив місце його перебування. За словами Порошенка, це пов’язано з тим, що він не купував квитки в Україні.

Він не сказав, де зустрів Новий рік, пояснивши, що журналістка Яніна Соколова "зарезервувала" це питання для його дружини Марини. Водночас Порошенко зазначив, що відпочив і побачився з дітьми та онуками.

Що передувало: У ДБР стверджували, що в ході слідчих дій від авіакомпанії отримали інформацію, що квитки за кордон Порошенко придбав о 19.04 17 грудня - через кілька годин після того, як слідчі ДБР намагалися вручити йому повістку про виклик. Тому заяви адвокатів про нібито заздалегідь заплановану поїздку не відповідають дійсності, зазначали в бюро.

На думку адвоката Порошенка Ігоря Голованя, повідомлення ДБР щодо купівлі авіаквитків свідчить про те, що за Порошенком ведеться незаконне стеження.

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