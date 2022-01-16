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Порошенко говорит, что за ним следят сотни человек за миллионы гривен

Воскресенье, 16 января 2022, 17:32
Порошенко говорит, что за ним следят сотни человек за миллионы гривен
ПОРОШЕНКО В ВАРШАВЕ 16 ЯНВАРЯ, ФОТО СЕВГИЛЬ МУСАЕВОЙ, УП

Экс-президент Петр Порошенко заявляет, что для слежки за ним власти тратят миллионы гривен и привлекают сотни людей.

Источник: Порошенко на брифинге в Варшаве, отвечая на вопросы УП

Прямая речь: "Когда Зеленский думает, что они с Коломойским могут следить за моими передвижениями... Как только я за границей, у них нет информации, но как только я что-нибудь заказываю в Украине – разведка, служба внешней разведки, заранее агенты ездят…

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И у меня возмущение. Миллионы гривен вы тратите, сотни людей на то, чтобы следить за Порошенко вместо того, чтобы собирать информацию по Путину, по России. Это точно глупость, и за это точно нужно будет отвечать".

Детали: Комментируя информацию Государственного бюро расследований о том, что Порошенко заказал билеты на самолет за границу уже после попытки вручения ему повестки, экс-президент сказал: "Я хочу посоветовать ГБР: если ты что-нибудь расследуешь, обязательно позаботься о том, чтобы не выйти на себя".

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Он рассказал, что сам не покупает билеты, а обращается в туристическое агентство.

"Но тот факт, что они следят, куда я уехал, как я уехал, что я говорил, кто и как заказывал билеты, свидетельствует только об одном: они следят незаконно за лидером оппозиции. Они прослушивают мои телефоны, они внешним сопровождением сопровождают мои автомобили, они смотрят, куда я улетел", - заявил Порошенко.

Экс-президент отметил, что за 4 недели, пока его не было в Украине, "ни один телеграмм-канал Коломойского и Зеленского" не обнародовал место его пребывания. По словам Порошенко, это связано с тем, что он не покупал билеты в Украине.

Он не сказал, где встретил Новый год, объяснив, что журналистка Янина Соколова "зарезервировала" этот вопрос для его жены Марины. В то же время, Порошенко отметил, что отдохнул и увиделся с детьми и внуками.

Что предшествовало: В ГБР утверждали, что в ходе следственных действий от авиакомпании получили информацию, что билеты за границу Порошенко приобрел в 19.04 17 декабря – через несколько часов после того, как следователи ГБР пытались вручить ему повестку. Поэтому заявления адвокатов о якобы заранее запланированной поездке не соответствуют действительности, отмечали в бюро.

По мнению адвоката Порошенко Игоря Голованя, сообщение ГБР о покупке авиабилетов свидетельствует о том, что за Порошенко ведется незаконная слежка.

Предыстория:

  • Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Подозреваемым в этом деле является также нардеп и кум Путина Виктор Медведчук.
  • Порошенко вызвали на допрос на 23 декабря. Порошенко заявил, что находится за рубежом и вернется в Украину только в январе. Позднее стало известно, что пятый президент прилетит 17 января.
  • Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.
  • Порошенко должен вернуться в Украину 17 января в 09:10 рейсом из Варшавы. 17 января в 11:00 Печерский суд Киева назначил заседание, на котором будет избрана мера пресечения бывшему президенту по делу о государственной измене.

Севгиль Мусаева, Катерина Тищенко, УП
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