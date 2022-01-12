Справа "Порошенка – Медведчука": підозрюваний бізнесмен вийшов із СІЗО

Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт підозрюваному у справі про торгівлю вугіллям із бойовиками бізнесмену Сергію Кузярі.

Джерело: адвокат Кузяри Дмитро Безмаль у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Безмаля: "Сьогодні було засідання. Стороні обвинувачення відмовили у продовженні запобіжного заходу у вигляді арешту. Пана Сергія звільнили у залі суду".

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Деталі: Безмаль уточнив, що Кузяра перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

На попередньому засіданні – 16 листопада 2021 – Печерський суд продовжив Кузярі запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави.

Для довідки: За даними ДБР, у провадженні № 22016130000000212 від 19.09.2016 підозрювані ексміністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин (є дозвіл суду на затримання), нардеп Віктор Медведчук (за рішенням суду перебуває під домашнім арештом), бізнесмен Сергій Кузяра (був арештований наприкінці вересня 2021 року) та нардеп Петро Порошенко.

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