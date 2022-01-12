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Справа "Порошенка – Медведчука": підозрюваний бізнесмен вийшов із СІЗО

Середа, 12 січня 2022, 12:58
Справа Порошенка – Медведчука: підозрюваний бізнесмен вийшов із СІЗО
СЕРГІЙ КУЗЯРА, ФОТО INSIDER

Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт підозрюваному у справі про торгівлю вугіллям із бойовиками бізнесмену Сергію Кузярі.

Джерело: адвокат Кузяри Дмитро Безмаль у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Безмаля: "Сьогодні було засідання. Стороні обвинувачення відмовили у продовженні запобіжного заходу у вигляді арешту. Пана Сергія звільнили у залі суду".

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Деталі: Безмаль уточнив, що Кузяра перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

На попередньому засіданні – 16 листопада 2021 – Печерський суд продовжив Кузярі запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави.

Для довідки: За даними ДБР, у провадженні № 22016130000000212 від 19.09.2016 підозрювані ексміністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин (є дозвіл суду на затримання), нардеп Віктор Медведчук (за рішенням суду перебуває під домашнім арештом), бізнесмен Сергій Кузяра (був арештований наприкінці вересня 2021 року) та нардеп Петро Порошенко.

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Передісторія:

  • П'ятому президенту України лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.
  • Його викликали на допит на 23 грудня. 
  • Порошенко, який перебуває за кордоном, заявив, що повернеться в Україну лише у першій половині січня. 
  • Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.
  • 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка у справі про державну зраду.

Ірина Балачук, УП
Теми: ПорошенкоМедведчуквугілляОРДЛО
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