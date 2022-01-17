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Порошенко демонструє неповагу до процесуальних правил – Офіс президента

Понеділок, 17 січня 2022, 12:34
Порошенко демонструє неповагу до процесуальних правил – Офіс президента
ФОТО З FACEBOOK ПОДОЛЯКА

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що виступ перед своїми прихильниками п'ятого президента, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка після повернення до країни свідчить про його неповагу до процесуальних правил.

Джерело: Подоляк у коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Подоляка: "Якщо вже людина поїхала за кордон у терміновому порядку, побачивши поруч із собою представників правоохоронного органу, то цілком логічно, що повернення такої людини до країни передбачає деякі прості процедури. Отримати процесуальний документ, з'явитися до суду – це ті речі, у яких немає нічого складного чи незвичайного.

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Але якщо людина перетворює це на якийсь виступ із масовкою, якщо кожен крок в аеропорту супроводжує істеричними криками, то це явно свідчить про надзвичайну екзальтацію та неповагу до базових процесуальних правил".

Деталі: За його словами, дії Порошенка не мають "ні найменшого відношення до реальної політики".

Знати більше: Порошенко повертається. Його чекає справа про держзраду. Онлайн

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 20 грудня 2021 року колишньому президенту України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку підписали підозру в держзрадіта сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій. Його викликали на допит на 23 грудня, тоді як він був у Європі.
  • Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення заставиу розмірі 1 млрд грн.
  • 6 січня 2022 року стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенкау справі про державну зраду.
  • 17 січня Порошенко повернувсяз Варшави до Києва і з аеропорту вирушив до суду.

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Теми: ПорошенкоОфіс президентасуд
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