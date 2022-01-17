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Порошенко проявляет неуважение к процессуальным правилам – Офис президента

Понедельник, 17 января 2022, 12:34
Порошенко проявляет неуважение к процессуальным правилам – Офис президента
ФОТО с FACEBOOK ПОДОЛЯКА

Выступление перед своими сторонниками пятого президента, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко после возвращения в страну свидетельствует о его неуважении к процессуальным правилам, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Источник: Подоляк в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Подоляка: "Если уж человек уехал за границу в срочном порядке, увидев рядом с собой представителей правоохранительного органа, то вполне логично, что возвращение такого человека в страну предусматривает некоторые простые процедуры. Получить процессуальный документ, явиться в суд – это те вещи, в которых нет ничего сложного или необычного.

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Но если человек превращает это в некое выступление с массовкой, если каждый шаг в аэропорту сопровождает истерическими криками, то это явно свидетельствует о чрезвычайной экзальтации и неуважении к базовым процессуальным правилам".

Детали: По его словам, действия Порошенко не имеют "ни малейшего отношения к реальной политике".

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Темы: ПорошенкоОфис президентасуд
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