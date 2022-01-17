Порошенко проявляет неуважение к процессуальным правилам – Офис президента

Выступление перед своими сторонниками пятого президента, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко после возвращения в страну свидетельствует о его неуважении к процессуальным правилам, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Источник: Подоляк в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Подоляка: "Если уж человек уехал за границу в срочном порядке, увидев рядом с собой представителей правоохранительного органа, то вполне логично, что возвращение такого человека в страну предусматривает некоторые простые процедуры. Получить процессуальный документ, явиться в суд – это те вещи, в которых нет ничего сложного или необычного.

Но если человек превращает это в некое выступление с массовкой, если каждый шаг в аэропорту сопровождает истерическими криками, то это явно свидетельствует о чрезвычайной экзальтации и неуважении к базовым процессуальным правилам".

Детали: По его словам, действия Порошенко не имеют "ни малейшего отношения к реальной политике".

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Предыстория:

20 декабря 2021 года бывшему президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизменеи содействии террористам. Его вызвали на допрос на 23 декабря, тогда как он был в Европе.

Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

6 января 2022 года стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене.

17 января Порошенко вернулсяиз Варшавы в Киев, из аєропорта отправился в суд, где ему должні избрать меру пресечения

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