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"Слуга народу" закликає нардепів Порошенка не брати участі "у політичних виставах"

Понеділок, 17 січня 2022, 16:04
порошенко з нардепами в аеропорту, фото: УП

"Слуга народу" закликає представників партії "Європейська солідарність" не брати участі у "політичних виставах" підозрюваного у держзраді п’ятого президента Петра Порошенка.

Джерело: заява партії, яку оприлюднила речниця Юлія Палійчук у Telegram

Дослівно: "Порошенко намагався влаштувати абсолютно штучний скандал і спровокувати громадянське протистояння – замість того, аби цивілізовано і спокійно виконати необхідні процедури, яких вимагає закон. Його задум сумніву не викликає: через політизацію справи, яка розслідується відповідними органами суто в юридичній площині, уникнути будь-якої відповідальності за власні дії та ще й заробити політичні дивіденди.

Ми вважаємо такі дії проявом ганебних звичок старої політики. Але не маємо ілюзій і не сподіваємося, що від цих звичок Петро Порошенко відмовиться. Натомість ми закликаємо представників партії "Європейська солідарність" не брати участі у політичних виставах та спробувати переконати свого лідера, що політизація і скандалізація не можуть бути заміною законним процедурам і судовому процесу.

Прикро, але інший підозрюваний по "вугільній справі", пан Медведчук, продемонстрував більше впевненості у собі й витримки, ніж його давній товариш пан Порошенко".

Деталі: Також провладна партія закликає колег "поважати закон, дотримуватись законних процедур, виконувати судові приписи і поважати кожного свого співгромадянина".

Знати більше: Порошенко повертається. Його чекає справа про держзраду. Онлайн

Передісторія:

  • 20 грудня 2021 року колишньому президенту України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій. Його викликали на допит на 23 грудня, тоді як він був у Європі.
  • Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.
  • 6 січня 2022 року стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка у справі про державну зраду.
  • 17 січня Порошенко повернувся з Варшави до Києва і з аеропорту вирушив до суду.

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Українська правда
Теми: Слуга народуЄвропейська солідарністьПорошенкоЗеленськийсуд
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