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"Слуга народа" призывает нардепов Порошенко не участвовать "в политических спектаклях"

Понедельник, 17 января 2022, 15:04
Слуга народа призывает нардепов Порошенко не участвовать в политических спектаклях
порошенко с нардепами в аэропорту, фото: УП

"Слуга народа" призывает представителей партии "Европейская солидарность" не участвовать в "политических спектаклях" подозреваемого в госизмене пятого президента Петра Порошенко.

Источник: заявление партии, обнародованное спикером Юлией Палийчук в Telegram

Дословно: "Порошенко пытался устроить абсолютно искусственный скандал и спровоцировать гражданское противостояние – вместо того, чтобы цивилизованно и спокойно выполнить необходимые процедуры, требуемые законом. Его замысел сомнения не вызывает: из-за политизации дла, которое расследуется соответствующими органами сугубо в юридической плоскости, избежать какой-либо ответственности за собственные действия, да еще и заработать политические дивиденды.

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Мы считаем такие действия проявлением позорных привычек старой политики. Но нет иллюзий и не надеемся, что от этих привычек Петр Порошенко откажется. В то же время мы призываем представителей партии "Европейская солидарность" не участвовать в политических спектаклях и попытаться убедить своего лидера, что политизация и скандализация не могут быть заменой законным процедурам и судебному процессу.

Обидно, но другой подозреваемый по "угольному делу", господин Медведчук, продемонстрировал больше уверенности в себе и выдержке, чем его давний товарищ господин Порошенко.

Детали: Также провластная партия призывает коллег "уважать закон, соблюдать законные процедуры, выполнять судебные предписания и уважать каждого своего согражданина".

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Украинская правда
Темы: Слуга народаЕвропейская солидарностьПорошенкоЗеленскийсуд
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