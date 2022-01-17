Арешт або 1 мільярд: прокурори озвучили суду свої вимоги щодо Порошенка

Сторона звинувачення просить у суду для колишнього президента Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави в 1 мільярд гривень.

Джерело: кореспондент "Української правди" з Печерського райсуду Києва

Деталі: Прокуратура у своєму клопотанні, яке захист Порошенка просив повернути назад, вимагає для експрезидента два місяці арешту або заставу в мільярд гривень.

Також звинувачення просить накласти на Порошенка зобов'язання:

- прибувати до слідчого та суду;

- не виїжджати з києва без дозволу;

- здати паспорт для виїзду за кордон;

- носити електронний браслет.

У прокуратурі посилаються на такі ризики: підозрюваний може тиснути на свідків, перешкоджати слідству, приховувати докази.

Розмір застави обвинувачі обгрунтували тим, що інкримінований Порошенку злочин є особливо тяжким. Збитками прокуратура вважає оплату за вугілля з окупованих шахт.

Сторона звинувачення Ольга Кириленко, УП

Адвокат Порошенка Володимир Єфименко заявив: "Не наведеного жодного доказу існування хоча б одного ризику, про який каже закон. Ці твердження були наведені у формі припущень. Прошу прийняти рішення про відмову в клопотанні в повному обсязі".

Під судом прихильники Порошенка скандують "Порох, ми з тобою!", заглушаючи суд.

Оновлено: Близько 17:40 суддя пішов у нарадчу кімнату для ухвалення рішення про запобіжний захід.

Передісторія:

20 грудня 2021 року колишньому президенту України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій. Його викликали на допит на 23 грудня, тоді як він був у Європі.

Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

6 січня 2022 року стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка у справі про державну зраду.

17 січня Петро Порошенко повернувся з Варшави до Києва і з аеропорту вирушив до суду, де йому повинні обрати запобіжний захід.

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