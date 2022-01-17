Порошенко просить повернути прокуратурі "макулатуру" про його арешт

Колишній президент Петро Порошенко заявляє про фальсифікацію звинувачень проти нього і просить Печерський райсуд Києва повернути прокуратурі клопотання про обрання запобіжного заходу для нього.

Джерело: Порошенко та його адвокати під час засідання суду, яке веде суддя Олексій Соколов

Деталі: Після перерви суд повернувся до розгляду питання про обрання запобіжного заходу для Порошенка у справі про державну зраду й купівлю вугілля в ОРДЛО.

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Як сказав адвокат Ілля Новіков, захист просить суд дати прокуратурі шанс подати клопотання "нехай необгрунтоване, але принаймні подане без процесуальних порушень".

Порошенко підтримав позицію своїх адвокатів і заявив про "брутальні порушення, які прокурорські працівники здійснили при оформленні підозри".

Пряма мова Порошенка: "Ніяких доказів і по суті відсутні повідомлення про те, що мені у відповідний закону спосіб була вручена підозра. Підозрюваним себе не вважаю. Фальсифікації матеріалів справи, які здійснюються прокурорами, не приймаю…

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Закон вимагає, щоб генеральний прокурор підписала підозру, – вона не підписує. Закон вимагає, щоб голова Верховної Ради був поінформований – він не поінформований. Закон вимагає, що якщо є доручення, то має бути визначений прокурорський працівник окремим документом – він не визначений.

Усе це робиться з однією метою: публічної дискредитації лідера опозиції за наказом Офісу президента.

Я звертаюся до суду з клопотанням усунути брутальні порушення законодавства. Ця справа має негайно бути повернута до прокуратури. У цій макулатурі чи туалетних папірцях, які вони дали нам знущально для ознайомлення, немає нічогісінько".

Деталі: За словами Порошенка, до справи долучили якісь "папірці", але голова Верховної Ради не поінформований, як того вимагає закон, про що він говорив публічно.

Він наголосив, що доводиться говорити про те, "хто і як вручав" підозру, а не про суть звинувачень.

Порошенко виступає в суді Фото УП

Експрезидент також заявив, що готувалася провокація з затримкою його в аеропорту, якій завадила "наявність сотень камер" біля аеропорту.

Порошенко також запевнив: "Я в країну приїхав добровільно, першим ділом я приїхав до суду – і жодного приводу для уникнення судочинства я не давав і давати не збираюся".

У свою чергу, представник прокуратури заявив суду, що порушень не було: підозру може підписувати заступник генерального прокурора, а повідомлення про підозру прокурори можуть здійснювати за дорученням письмово.

Новіков перепитав, хто саме вручив підозру письмово, бо захист наполягає, що Порошенко не отримував підозру.

Порошенко також заявив, що його адвокати просили прокуратуру провести слідчі дії з президентом Володимиром Зеленським та лідером фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією, які публічно дискредитували його і заявляли, що знають цінну інформацію. Але прокурори заявили, що вони всі докази зібрали вже і "де-факто слідство закінчили".

Цьому передувало: Наприкінці грудня 2021 року Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Передісторія:

20 грудня 2021 року колишньому президенту України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій. Його викликали на допит на 23 грудня, тоді як він був у Європі.

Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

6 січня 2022 року стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка у справі про державну зраду.

17 січня Петро Порошенко повернувся з Варшави до Києва і з аеропорту вирушив до суду, де йому повинні обрати запобіжний захід.

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