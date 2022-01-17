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Арест или 1 миллиард: прокуроры озвучили суду свои требования по Порошенко

Понедельник, 17 января 2022, 16:59
Заседание Печерского суда, фото Ольги Кириленко, УП

Сторона обвинения просит у суда для бывшего президента Петра Порошенко меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в 1 миллиард гривен.

Источник: корреспондент "Украинской правды" из Печерского райсуда Киева

Детали: Прокуратура в своем ходатайстве, которое защита Порошенко просила вернуть назад, требует для экс-президента два месяца ареста или залог в миллиард гривен.

Также обвинение просит наложить на Порошенко обязательства:

- прибывать к следователю и в суд;

- не выезжать из Киева без разрешения;

- сдать паспорт для выезда за границу;

– носить электронный браслет.

В прокуратуре ссылаются на такие риски: подозреваемый может оказывать давление на свидетелей, препятствовать следствию, скрывать доказательства.

Размер залога обвинители обосновали тем, что инкриминируемое Порошенко преступление – особо тяжкое. Ущербом прокуратура считает оплату за уголь из оккупированных шахт.

Сторона обвинения
Сторона обвинения
Ольга Кириленко, УП

Адвокат Порошенко Владимир Ефименко заявил: "Не приведено ни одного доказательства существования хотя бы одного риска, о котором гласит закон. Эти утверждения были представлены в форме предположений. Прошу принять решение об отказе в ходатайстве в полном объеме".

Под судом поклонники Порошенко скандируют "Порох, мы с тобой!", заглушая суд.

Обновлено: Около 17:40 судья удалился в совещательную комнату для принятия решения о мере пресечения.

Предыстория:

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Темы: ПорошенкосудпрокуратураОфис генпрокурора


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