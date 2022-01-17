Арест или 1 миллиард: прокуроры озвучили суду свои требования по Порошенко
Сторона обвинения просит у суда для бывшего президента Петра Порошенко меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в 1 миллиард гривен.
Источник: корреспондент "Украинской правды" из Печерского райсуда Киева
Детали: Прокуратура в своем ходатайстве, которое защита Порошенко просила вернуть назад, требует для экс-президента два месяца ареста или залог в миллиард гривен.
Также обвинение просит наложить на Порошенко обязательства:
- прибывать к следователю и в суд;
- не выезжать из Киева без разрешения;
- сдать паспорт для выезда за границу;
– носить электронный браслет.
В прокуратуре ссылаются на такие риски: подозреваемый может оказывать давление на свидетелей, препятствовать следствию, скрывать доказательства.
Размер залога обвинители обосновали тем, что инкриминируемое Порошенко преступление – особо тяжкое. Ущербом прокуратура считает оплату за уголь из оккупированных шахт.
Адвокат Порошенко Владимир Ефименко заявил: "Не приведено ни одного доказательства существования хотя бы одного риска, о котором гласит закон. Эти утверждения были представлены в форме предположений. Прошу принять решение об отказе в ходатайстве в полном объеме".
Под судом поклонники Порошенко скандируют "Порох, мы с тобой!", заглушая суд.
Обновлено: Около 17:40 судья удалился в совещательную комнату для принятия решения о мере пресечения.
Предыстория:
- 20 декабря 2021 года бывшему президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Его вызвали на допрос на 23 декабря, тогда как он был в Европе.
- Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.
- 6 января 2022 года стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене.
- 17 января Петр Порошенко вернулся из Варшавы в Киев, из аєропорта отправился в суд, где ему должні избрать меру пресечения
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