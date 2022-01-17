Україні загрожує мільйонне військо Росії, а не 100 тисяч – головнокомандувач ЗСУ
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний вважає, що українському військовому командуванню та владі слід враховувати можливості Росії збільшувати особовий склад війська проти України до майже мільйона солдатів.
Джерело: інтерв’ю Залужного новинній агенції "Укрінформ"
Пряма мова Залужного: "Мені, як людині військовій, не подобається ця цифра у 100 тисяч. Повірте мені, що післязавтра ця цифра може скласти 210 тисяч, а ще через тиждень – 780 тисяч, – у Російської Федерації є для цього всі можливості. Давайте говорити про це прямо й відкрито: ми зараз маємо справу з армією Російської Федерації, яка на сьогодні налічує майже мільйон військовослужбовців.
Сьогодні я доводив до наших партнерів по НАТО, що це не ілюзія, це реальна загроза. Варто враховувати, що нам протистоїть держава-агресор, у якої є майже мільйонне військо".
Деталі: Головнокомандувач додав, що він повідомив про цю загрозу військове керівництво НАТО. Водночас, військовий комітет альянсу, за його словами, усвідомлює цю загрозу та погоджується з такими оцінками.
Крім того, Залужний заявив, що Україні не варто сподіватися на військове втручання НАТО чи допомогу у вигляді військової техніки. Проте, НАТО запевнили Україну в політичній підтримці перед військовою загрозою з боку Росії.
Передісторія:
- Генерал-лейтенант Залужний взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО в Брюсселі 13 січня. Голова комітету Роб Бауер заявив, що перемовини між делегаціями Росії та НАТО 12 січня не дали результатів, адже, згідно з розвідкою альянсу, концентрація російських військ на українських кордонах не зменшилась.
- Згідно з останніми дислокаціями, Росія сконцентрувала близько 100 тисяч солдатів у прикордонних з Україною областях та тимчасово окупованому Криму. Журналісти-розслідувачі повідомляли, що Росія перекидає з Далекого Сходу танки та бойові установки "Град" та "Іскандер".
- Американські та українські розвідники заявили, що Росія готує спецоперацію проти власних військових на тимчасово окупованій території Донбасу, щоби створити хибний привід для початку повномасштабного вторгнення до України.
- У неділю 16 січня речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не забере війська поблизу кордонів України, бо, як вважає російська влада, "НАТО здійснює вторгнення на території України". Перед цим міністр закордонних справ Серґєй Лавров повторив, що Росія вважає "неприйнятними" прохання та вимоги відвести війська від України.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що гнучкість у деескалації ситуації на українсько-російському кордоні повинна проявити Росія, оскільки вона є агресором, а не Україна. Водночас він наголосив, що в НАТО готові вести діалог з Росією, однак не готові йти на компроміси щодо засад європейської колективної безпеки.