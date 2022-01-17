Україні загрожує мільйонне військо Росії, а не 100 тисяч – головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний вважає, що українському військовому командуванню та владі слід враховувати можливості Росії збільшувати особовий склад війська проти України до майже мільйона солдатів.

Джерело: інтерв’ю Залужного новинній агенції "Укрінформ"

Пряма мова Залужного: "Мені, як людині військовій, не подобається ця цифра у 100 тисяч. Повірте мені, що післязавтра ця цифра може скласти 210 тисяч, а ще через тиждень – 780 тисяч, – у Російської Федерації є для цього всі можливості. Давайте говорити про це прямо й відкрито: ми зараз маємо справу з армією Російської Федерації, яка на сьогодні налічує майже мільйон військовослужбовців.

Сьогодні я доводив до наших партнерів по НАТО, що це не ілюзія, це реальна загроза. Варто враховувати, що нам протистоїть держава-агресор, у якої є майже мільйонне військо".

Деталі: Головнокомандувач додав, що він повідомив про цю загрозу військове керівництво НАТО. Водночас, військовий комітет альянсу, за його словами, усвідомлює цю загрозу та погоджується з такими оцінками.

Крім того, Залужний заявив, що Україні не варто сподіватися на військове втручання НАТО чи допомогу у вигляді військової техніки. Проте, НАТО запевнили Україну в політичній підтримці перед військовою загрозою з боку Росії.

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