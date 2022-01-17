Украине угрожает миллионное войско России, а не 100 тысяч – главнокомандующий ВСУ
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный считает, что украинскому военному командованию и власти следует учитывать возможности России увеличивать личный состав войска против Украины до почти миллиона солдат.
Источник: интервью Залужного новостному агентству "Укринформ"
Прямая речь Залужного: "Мне, как человеку военному, не нравится эта цифра в 100 тысяч. Поверьте мне, что послезавтра эта цифра может составить 210 тысяч, а через неделю – 780 тысяч, – у Российской Федерации есть для этого все возможности. Давайте говорить об этом прямо и открыто: мы сейчас имеем дело с армией Российской Федерации, которая сегодня насчитывает почти миллион военнослужащих.
Сегодня я доводил наших партнеров по НАТО, что это не иллюзия, это реальная угроза. Следует учитывать, что нам противостоит государство-агрессор, у которого есть почти миллионное войско".
Детали: Главнокомандующий добавил, что он сообщил об этой угрозе военное руководство НАТО. В то же время, военный комитет альянса, по его словам, осознает эту угрозу и согласен с такими оценками.
Кроме того, Залужный заявил, что Украине не следует надеяться на военное вмешательство НАТО или помощь в виде военной техники. Однако НАТО заверили Украину в политической поддержке перед военной угрозой со стороны России.
Предыстория:
- Генерал-лейтенант Залужный принял участие в заседании Военного комитета НАТО в Брюсселе 13 января. Глава комитета Роб Бауэр заявил, что переговоры между делегациями России и НАТО 12 января не дали результатов, ведь, согласно разведке альянса, концентрация российских войск на украинских границах не уменьшилась.
- Согласно последним дислокациям, Россия сконцентрировала около 100 тысяч солдат в приграничных с Украиной областях и временно оккупированном Крыму. Журналисты-расследователи сообщали, что Россия перебрасывает с Дальнего Востока танки и боевые установки "Град" и "Искандер".
- Американские и украинские разведчики заявили, что Россия готовит спецоперацию против собственных военных на временно оккупированной территории Донбасса, чтобы создать ложный повод для начала полномасштабного вторжения в Украину.
- В воскресенье 16 января спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не заберет войска вблизи границ Украины, поскольку, как считают российские власти, "НАТО совершает вторжение на территории Украины". Перед этим министр иностранных дел Сергей Лавров повторил, что Россия считает неприемлемыми просьбы и требования отвести войска от Украины.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что гибкость в деэскалации ситуации на украинско-российской границе должна проявить Россия, поскольку она является агрессором, а не Украина. В то же время, он подчеркнул, что в НАТО готовы вести диалог с Россией, однако не готовы идти на компромиссы касательно основополагающих принципов европейской коллективной безопасности.