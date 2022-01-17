Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украине угрожает миллионное войско России, а не 100 тысяч – главнокомандующий ВСУ

Понедельник, 17 января 2022, 18:05
Украине угрожает миллионное войско России, а не 100 тысяч – главнокомандующий ВСУ
Генерал-лейтенант Валерий Залужный на заседании Военного комитета Нато в брюсселе 13 января. фото: пресс-служба минобороны

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный считает, что украинскому военному командованию и власти следует учитывать возможности России увеличивать личный состав войска против Украины до почти миллиона солдат.

Источник: интервью Залужного новостному агентству "Укринформ"

Прямая речь Залужного: "Мне, как человеку военному, не нравится эта цифра в 100 тысяч. Поверьте мне, что послезавтра эта цифра может составить 210 тысяч, а через неделю – 780 тысяч, – у Российской Федерации есть для этого все возможности. Давайте говорить об этом прямо и открыто: мы сейчас имеем дело с армией Российской Федерации, которая сегодня насчитывает почти миллион военнослужащих.

Реклама:

Сегодня я доводил наших партнеров по НАТО, что это не иллюзия, это реальная угроза. Следует учитывать, что нам противостоит государство-агрессор, у которого есть почти миллионное войско".

Детали: Главнокомандующий добавил, что он сообщил об этой угрозе военное руководство НАТО. В то же время, военный комитет альянса, по его словам, осознает эту угрозу и согласен с такими оценками.

Кроме того, Залужный заявил, что Украине не следует надеяться на военное вмешательство НАТО или помощь в виде военной техники. Однако НАТО заверили Украину в политической поддержке перед военной угрозой со стороны России.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • Генерал-лейтенант Залужный принял участие в заседании Военного комитета НАТО в Брюсселе 13 января. Глава комитета Роб Бауэр заявил, что переговоры между делегациями России и НАТО 12 января не дали результатов, ведь, согласно разведке альянса, концентрация российских войск на украинских границах не уменьшилась.
  • Согласно последним дислокациям, Россия сконцентрировала около 100 тысяч солдат в приграничных с Украиной областях и временно оккупированном Крыму. Журналисты-расследователи сообщали, что Россия перебрасывает с Дальнего Востока танки и боевые установки "Град" и "Искандер".
  • Американские и украинские разведчики заявили, что Россия готовит спецоперацию против собственных военных на временно оккупированной территории Донбасса, чтобы создать ложный повод для начала полномасштабного вторжения в Украину.
  • В воскресенье 16 января спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не заберет войска вблизи границ Украины, поскольку, как считают российские власти, "НАТО совершает вторжение на территории Украины". Перед этим министр иностранных дел Сергей Лавров повторил, что Россия считает неприемлемыми просьбы и требования отвести войска от Украины.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что гибкость в деэскалации ситуации на украинско-российской границе должна проявить Россия, поскольку она является агрессором, а не Украина. В то же время, он подчеркнул, что в НАТО готовы вести диалог с Россией, однако не готовы идти на компромиссы касательно основополагающих принципов европейской коллективной безопасности.

Темы: армияРосcиявойнаВооруженные силыНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
армия
Руководитель нового агентства тылового обеспечения армии: Речь не только о тендерах без коррупции
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
Резников: Куртки были зимние, ниже 80-ти долларов цену никто не предлагал
Последние новости
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
Все новости...
Реклама: