Украине угрожает миллионное войско России, а не 100 тысяч – главнокомандующий ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный считает, что украинскому военному командованию и власти следует учитывать возможности России увеличивать личный состав войска против Украины до почти миллиона солдат.

Источник: интервью Залужного новостному агентству "Укринформ"

Прямая речь Залужного: "Мне, как человеку военному, не нравится эта цифра в 100 тысяч. Поверьте мне, что послезавтра эта цифра может составить 210 тысяч, а через неделю – 780 тысяч, – у Российской Федерации есть для этого все возможности. Давайте говорить об этом прямо и открыто: мы сейчас имеем дело с армией Российской Федерации, которая сегодня насчитывает почти миллион военнослужащих.

Сегодня я доводил наших партнеров по НАТО, что это не иллюзия, это реальная угроза. Следует учитывать, что нам противостоит государство-агрессор, у которого есть почти миллионное войско".

Детали: Главнокомандующий добавил, что он сообщил об этой угрозе военное руководство НАТО. В то же время, военный комитет альянса, по его словам, осознает эту угрозу и согласен с такими оценками.

Кроме того, Залужный заявил, что Украине не следует надеяться на военное вмешательство НАТО или помощь в виде военной техники. Однако НАТО заверили Украину в политической поддержке перед военной угрозой со стороны России.

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