Новини 17 січня: повернення Порошенка, заява Лукашенка про Україну

Петро Порошенко повернувся в Україну; Лукашенко розповів про військові навчання з Путіним і звинуватив Україну в стягуванні сил до кордону — актуальні новини 17 січня.

Про повернення Порошенка

17 січня Петро Порошенко повернувся з Варшави до Києва і з аеропорту вирушив до суду, де йому повинні обрати запобіжний захід.

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​На митному контролі у Порошенка забрали паспорт. Пізніше експрезиденту все ж повернули паспорт і він зміг перетнути кордон. За його словами, паспорт у нього вилучили нібито для того, щоб "встановити його особу".

Також прокуратура просить у суду для Порошенка запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави в 1 мільярд гривень.

Про заяву Лукашенка

ВІДЕО ДНЯ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "біля кордонів Білорусі йде нарощування військового контингенту України".

Служба безпеки України наголошує на маніпулятивності і провокативності заяви Олександра Лукашенка.

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