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Новости 17 января: возвращение Порошенко, заявление Лукашенко об Украине

Понедельник, 17 января 2022, 21:06
Петр Порошенко выступает перед сторонниками вохле аэропорта в Жулянах. Фото: Эльдар Сарахман, УП

Петр Порошенко вернулся в Украину; Лукашенко рассказал о военных учениях с Путиным и обвинил Украину в стягивании сил к границе — актуальные новости 17 января.

О возвращении Порошенко

17 января Петр Порошенко вернулся из Варшавы в Киев и из аэропорта отправился в суд, где ему должны избрать меру пресечения.

На таможенном контроле у ​​Порошенко забрали паспорт.  Позже экспрезиденту все же вернули паспорт и он смог пересечь границу.  По его словам, паспорт у него изъяли якобы для того, чтобы "установить его личность".

Также прокуратура просит у суда для Порошенко меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в 1 миллиард гривен.

О заявлении Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "у границ Беларуси идет наращивание военного контингента Украины".

Служба безопасности Украины отмечает манипулятивность и провокативность заявления Александра Лукашенко.

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Украинская правда
Темы: ПорошенкосуддиджитализацияЛукашенко


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