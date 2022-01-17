Новости 17 января: возвращение Порошенко, заявление Лукашенко об Украине

Петр Порошенко вернулся в Украину; Лукашенко рассказал о военных учениях с Путиным и обвинил Украину в стягивании сил к границе — актуальные новости 17 января.

О возвращении Порошенко

17 января Петр Порошенко вернулся из Варшавы в Киев и из аэропорта отправился в суд, где ему должны избрать меру пресечения.

На таможенном контроле у ​​Порошенко забрали паспорт. Позже экспрезиденту все же вернули паспорт и он смог пересечь границу. По его словам, паспорт у него изъяли якобы для того, чтобы "установить его личность".

Также прокуратура просит у суда для Порошенко меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в 1 миллиард гривен.

О заявлении Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "у границ Беларуси идет наращивание военного контингента Украины".

Служба безопасности Украины отмечает манипулятивность и провокативность заявления Александра Лукашенко.

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