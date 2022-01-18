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Новини понеділка і ночі: повернення Порошенка, канадський спецназ в Україні

Вівторок, 18 січня 2022, 08:00
Спецпризначенці CSOR, фото Getty Images

Петро Порошенко повернувся в Україну; Канада направила в Україну елітний спецназ; Лукашенко розповів про військові навчання з Путіним і звинуватив Україну в стягуванні сил до кордону — актуальні новини 17 січня.

Про повернення Порошенка

17 січня Петро Порошенко повернувся з Варшави до Києва і з аеропорту вирушив до суду, де йому повинні обрати запобіжний захід.

​На митному контролі у Порошенка забрали паспорт. Пізніше експрезиденту все ж повернули паспорт і він зміг перетнути кордон. За його словами, паспорт у нього вилучили нібито для того, щоб "встановити його особу".

Також прокуратура просить у суду для Порошенка запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави в 1 мільярд гривень.

Про заяву Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "біля кордонів Білорусі йде нарощування військового контингенту України".

Служба безпеки України наголошує на маніпулятивності і провокативності заяви Олександра Лукашенка.

Про канадський спецназ

Канада направила в Україну невелику групу силовиків елітного підрозділу збройних сил Канадський полк спеціальних операцій (CSOR).

Мета присутності в Україні канадських спецпризначенців - стримати російську агресію та визначити шляхи допомоги українському уряду.

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Українська правда
Теми: ПорошенкоКанадаЛукашенко
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