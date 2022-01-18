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Президент Туреччини вважає малоймовірною окупацію України Росією

Вівторок, 18 січня 2022, 14:53
Реджеп Тайіп Ердоган, фото Getyy Images

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган назвав далеким від реальності сценарій окупації України з боку Росії.

Джерело: Ердоган у розмові з журналістами, які супроводжували його під час візиту до Албанії, "Anadolu Agency"

Пряма мова: "Для прийняття такого кроку в Москві мають проаналізувати ситуацію у світі та всередині країни".

Деталі: Президент Туреччини повідомив, що планує обговорити ситуацію в Україні із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, який нещодавно відвідав Київ.

За словами Ердогана, важливо обговорити ці питання з президентом Росії Володимиром Путіним.

Пряма мова: "Ці регіони вже не можуть нести навантаження нової війни. Це було б неправильно. Настав час для повного виключення сценарію війни з політичного порядку денного"

Деталі: Президент Туреччини впевнений, що у сучасному світі прагнення до окупації чужих земель не призведе до бажаного результату.

За словами Ердогана, він у ході кожної розмови з Путіним заявляє, що Туреччина проти окупації Криму – і позиція його країни щодо цього однозначна.

Передісторія: 

  • Росія здійснює агресію проти України з початку 2014 року, коли окупувала Крим та спровокувала збройний конфлікт на сході України, який підживлює донині. 
  • Із кінця жовтня 2021 року РФ нарощує військову міць біля кордонів України та веде агресивну політику, аби завадити руху України до НАТО. 
  • США отримали інформацію, що Росія готує спецоперацію на сході Україні, аби під приводом фейковової атаки на російських військових вторгнутися в Україну в січні-лютому 2022 року.
  • Вашингтон розробив багато різних варіантів болючого впливу на Москву у випадку, якщо влада РФ наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну. США ведуть із Євросоюзо мпереговори про можливі санкції для Росії. 
  • США виділили в новому бюджеті гроші на посилення обороноздатності України, а Велика Британія почала надсилати Україні літаки з протитанковою зброєю.

Теми: ТуреччинаРосіяУкраїнавійнаКрим
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