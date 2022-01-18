Президент Туреччини вважає малоймовірною окупацію України Росією

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган назвав далеким від реальності сценарій окупації України з боку Росії.

Джерело: Ердоган у розмові з журналістами, які супроводжували його під час візиту до Албанії, "Anadolu Agency"

Пряма мова: "Для прийняття такого кроку в Москві мають проаналізувати ситуацію у світі та всередині країни".

Деталі: Президент Туреччини повідомив, що планує обговорити ситуацію в Україні із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, який нещодавно відвідав Київ.

За словами Ердогана, важливо обговорити ці питання з президентом Росії Володимиром Путіним.

Пряма мова: "Ці регіони вже не можуть нести навантаження нової війни. Це було б неправильно. Настав час для повного виключення сценарію війни з політичного порядку денного"

Деталі: Президент Туреччини впевнений, що у сучасному світі прагнення до окупації чужих земель не призведе до бажаного результату.

За словами Ердогана, він у ході кожної розмови з Путіним заявляє, що Туреччина проти окупації Криму – і позиція його країни щодо цього однозначна.

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