Президент Турции считает маловероятной оккупацию Украины Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал далеким от реальности сценарий оккупации Украины со стороны России.

Источник: Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими его в ходе визита в Албанию, "Anadolu Agency"

Прямая речь: "Для принятия подобного шага в Москве должны проанализировать ситуацию в мире и внутри страны".

Детали: Президент Турции сообщил, что намерен обсудить ситуацию в Украине с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который недавно посетил Киев.

По словам Эрдогана, важно обсудить эти вопросы с президентом России Владимиром Путиным.

Прямая речь: "Эти регионы уже не могут нести нагрузку новой войны. Это было бы неверно. Настало время для полного исключения сценария войны из политической повестки дня".

Детали: Президент Турции уверен, что в современном мире стремление к оккупации чужих земель не приведет к желаемому.

По словам Эрдогана, он в ходе каждой беседы с Путиным заявляет, что Турция против оккупации Крыма – и позиция его страны по этому вопросу однозначна.

Предыстория: