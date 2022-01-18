Президент Турции считает маловероятной оккупацию Украины Россией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал далеким от реальности сценарий оккупации Украины со стороны России.
Источник: Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими его в ходе визита в Албанию, "Anadolu Agency"
Прямая речь: "Для принятия подобного шага в Москве должны проанализировать ситуацию в мире и внутри страны".
Детали: Президент Турции сообщил, что намерен обсудить ситуацию в Украине с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который недавно посетил Киев.
По словам Эрдогана, важно обсудить эти вопросы с президентом России Владимиром Путиным.
Прямая речь: "Эти регионы уже не могут нести нагрузку новой войны. Это было бы неверно. Настало время для полного исключения сценария войны из политической повестки дня".
Детали: Президент Турции уверен, что в современном мире стремление к оккупации чужих земель не приведет к желаемому.
По словам Эрдогана, он в ходе каждой беседы с Путиным заявляет, что Турция против оккупации Крыма – и позиция его страны по этому вопросу однозначна.
Предыстория:
- Россия осуществляет агрессию против Украины с начала 2014 года, когда оккупировала Крым и спровоцировала вооруженный конфликт на востоке Украины, который подпитывает по сей день.
- С конца октября 2021 года РФ наращивает военную мощь у границ Украины и ведет агрессивную политику, чтобы помешать движению Украины в НАТО.
- США получили информацию, что Россия готовит спецоперацию на востоке Украины, чтобы под предлогом фейковой атаки на российских военных вторгнуться в Украину в январе-феврале 2022 года.
- Вашингтон разработал много разных вариантов болезненного воздействия на Москву в случае, если власти РФ решятся на полномасштабное вторжение в Украину. США ведут с Евросоюзом переговоры о возможных санкциях для России.
- США выделили в новом бюджете деньги на усиление обороноспособности Украины, а Великобритания начала посылать Украине самолеты с противотанковым оружием.