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Президент Турции считает маловероятной оккупацию Украины Россией

Вторник, 18 января 2022, 14:53
Реджеп Тайип Эрдоган, фото Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал далеким от реальности сценарий оккупации Украины со стороны России.

Источник: Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими его в ходе визита в Албанию, "Anadolu Agency"

Прямая речь: "Для принятия подобного шага в Москве должны проанализировать ситуацию в мире и внутри страны".

Детали: Президент Турции сообщил, что намерен обсудить ситуацию в Украине с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который недавно посетил Киев.

По словам Эрдогана, важно обсудить эти вопросы с президентом России Владимиром Путиным. 

Прямая речь: "Эти регионы уже не могут нести нагрузку новой войны. Это было бы неверно. Настало время для полного исключения сценария войны из политической повестки дня".

Детали: Президент Турции уверен, что в современном мире стремление к оккупации чужих земель не приведет к желаемому. 

По словам Эрдогана, он в ходе каждой беседы с Путиным заявляет, что Турция против оккупации Крыма – и позиция его страны по этому вопросу однозначна.

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Темы: ТурцияРосcияУкраинавойнаКрым


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