Держдеп запровадить санкції проти російських бойовиків на цьому тижні – американські ЗМІ

В американському виданні Wall Street Journal дізнались у своїх джерел у Державному департаменті, що США запровадить санкції проти щонайменше 4 осіб, пов’язаних із керівництвом російських незаконних формувань на Донбасі – так званих "ДНР" і "ЛНР".

Джерело: стаття WSJ з посиланням на коментарі неназваного високопосадовця Держдепу

Деталі: Джерела журналістів повідомляють, що посадовці можуть оголосити про санкції вже 20 січня в четвер.

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Їхнє джерело прокоментувало, що йдеться про фінансові санкції для громадян України, які пристали до колаборації з Росією через так звані збройні угруповання "ДНР" і "ЛНР". Зокрема, США попросить західні банки заморозити їхні рахунки.

На думку видання, такі заходи американська влада, щоби попередити про санкції, яких зазнає російська влада в разі повномасштабного вторгнення.

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