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Держдеп запровадить санкції проти російських бойовиків на цьому тижні – американські ЗМІ

Вівторок, 18 січня 2022, 22:16
Фото: getty images

В американському виданні Wall Street Journal дізнались у своїх джерел у Державному департаменті, що США запровадить санкції проти щонайменше 4 осіб, пов’язаних із керівництвом російських незаконних формувань на Донбасі – так званих "ДНР" і "ЛНР".

Джерело: стаття WSJ з посиланням на коментарі неназваного високопосадовця Держдепу

Деталі: Джерела журналістів повідомляють, що посадовці можуть оголосити про санкції вже 20 січня в четвер.

Їхнє джерело прокоментувало, що йдеться про фінансові санкції для громадян України, які пристали до колаборації з Росією через так звані збройні угруповання "ДНР" і "ЛНР". Зокрема, США попросить західні банки заморозити їхні рахунки.

На думку видання, такі заходи американська влада, щоби попередити про санкції, яких зазнає російська влада в разі повномасштабного вторгнення.

Передісторія: 

  • За даними розвідників Головного управління розвідки Міноборони України, на тимчасово окупованій території Донбасу росіяни активізували військові маневри, зокрема проводять збори командирів.
  • У Білому домі вважають, що Росія готова розпочати вторгнення до України будь-якої миті.
  • 14 січня американські розвідки повідомляли, що Росія готує провокацію на окупованій території східних областей України, обстрілявши власних військових. Після резонансу та інформаційної кампанії Росія планує зобразити Україну винною в обстрілі російських військових та використати це як привід для повномасштабного вторгнення. Міністр закордонних справ Росії Серґєй Лавров назвав це "повною дезінформацією".
  • Вранці 18 січня Блінкен зателефонував міністру закордонних справ Росії Сєрґєю Лаврову для обговрення безпекової ситуації з російськими вйськами вздовж українських кордонів. Блінкен повторив, що США пропонують розв’язати ситуацію через дипломатичні перемовини. Крім того, Блінкен наголосив, що будь-які рішення про європейську безпеку не можливо ухвалювати без участі представників України та країн Європи.
  • 19 січня Блінкен відвідає Київ для особистої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, на якій обговорюватимуть ситуацію з російськими військами на українських кордонах. Також держсекретар планує зустрітися з американськими дипломатами та їхніми родинами в Києві, щоби обговорити плани евакуації американських громадян в разі нападу Росії. Перед цим Київ таємно відвідував голова ЦРУ, який зустрічався з Зеленським та іншими українськими високопосадовцями.

Українська правда
Теми: ОРДЛОсанкціїСШАРосіявійна
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