Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Госдеп введет санкции против российских боевиков на этой неделе – американские СМИ

Вторник, 18 января 2022, 22:16
Фото: getty images

В американском издании Wall Street Journal узнали у своих источников в Государственном департаменте, что США введут санкции против, по меньшей мере, 4 лиц, связанных с руководством российских незаконных формирований на Донбассе – так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Источник: статья WSJ со ссылкой на комментарии неназванного чиновника Госдепа

Детали: Источники журналистов сообщают, что должностные лица могут объявить о санкциях уже 20 января в четверг.

Их источник прокомментировал, что речь идет о финансовых санкциях для граждан Украины, присоединившихся к коллаборации с Россией в так называемых вооруженных группировках "ДНР" и "ЛНР". В частности, США попросят западные банки заморозить их счета.

По мнению издания, такие меры американские власти, чтобы предупредить о санкциях, которые испытывают российские власти в случае полномасштабного вторжения.

Предыстория: 

  • По данным разведчиков Главного управления разведки Минобороны Украины, на временно оккупированной территории Донбасса россияне активизировали военные маневры, в частности, проводят собрание командиров.
  • В Белом доме считают, что Россия готова начать вторжение в Украину в любой момент.
  • 14 января американские разведки сообщали, что Россия готовит провокацию на оккупированной территории восточных областей Украины, обстреляв собственных военных. После резонанса и информационной кампании, Россия планирует изобразить Украину виновной в обстреле российских военных и использовать это как повод для полномасштабного вторжения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это "полной дезинформацией".
  • Утром 18 января Блинкен позвонил министру иностранных дел России Сергею Лаврову для обсуждения ситуации касательно российский войск, сосредоточенных вдоль украинских границ. Блинкен повторил, что США предлагают разрешить ситуацию через дипломатические переговоры. Кроме того, госсекретарь подчеркнул, что любое решение о европейской безопасности невозможно принимать без участия представителей Украины и стран Европы.
  • 19 января Блинкен посетит Киев для личной встречи с президентом Владимиром Зеленским, на которой будут обсуждать ситуацию с российскими войсками на украинских границах. Госсекретарь планирует встретиться с американскими дипломатами и их семьями в Киеве, чтобы обсудить планы эвакуации американских граждан в случае нападения России. Перед этим Киев тайно посещал глава ЦРУ, который встречался с Зеленским и другими украинскими чиновниками.

Темы: ОРДЛОсанкцииСШАРосcиявойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

США наложили санкции на двух депутатов ОПЗЖ за "дестабилизацию Украины"

Зеленский после слов Байдена напомнил, что "незначительных агрессий" не бывает

фото, видеоУ Навального показали фото роскошного "дворца Путина"

Нацбанк поднял учетную ставку до 10%

Зеленский: Ожидаю, что переговоры с Россией приведут к деэскалации на Донбассе

В Кремле допустили новый разговор Байдена и Путина

Все новости...
ОРДЛО
Россия готовит провокацию на Крещение возле Донецка – правительственные эксперты
Россияне активизировались ОРДЛО, боевики агитируют людей на службу – ГУР
ГБР: Демчишин находится в международном розыске по делу об угле из ОРДЛО
Последние новости
18:30
НБУ намекнул, что тарифы на коммунальные услуги придется поднимать
18:17
На украинский перешли даже те издания, на которые не рассчитывал – языковой омбудсмен
18:14
Экс-заму прокурора области дали 6 лет тюрьмы с конфискацией
18:09
"Не могла есть и пить": львовские врачи впервые в Украине оперировали пищевод женщины с помощью робота
17:56
Волна "минирований" докатилась и до Банковой
17:55
В Киеве задержали гражданина РФ из санкционного списка СНБО
17:48
Гривня на закрытии межбанка немного ослабла
17:42
США наложили санкции на двух депутатов ОПЗЖ за "дестабилизацию Украины"
17:29
Instagram впервые опередил Facebook по количеству пользователей в Украине – исследование
17:23
На Донбассе российские боевики возобновили обстрелы после 3 суток "тишины"
Все новости...