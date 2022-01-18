Госдеп введет санкции против российских боевиков на этой неделе – американские СМИ

В американском издании Wall Street Journal узнали у своих источников в Государственном департаменте, что США введут санкции против, по меньшей мере, 4 лиц, связанных с руководством российских незаконных формирований на Донбассе – так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Источник: статья WSJ со ссылкой на комментарии неназванного чиновника Госдепа

Детали: Источники журналистов сообщают, что должностные лица могут объявить о санкциях уже 20 января в четверг.

Их источник прокомментировал, что речь идет о финансовых санкциях для граждан Украины, присоединившихся к коллаборации с Россией в так называемых вооруженных группировках "ДНР" и "ЛНР". В частности, США попросят западные банки заморозить их счета.

По мнению издания, такие меры американские власти, чтобы предупредить о санкциях, которые испытывают российские власти в случае полномасштабного вторжения.

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