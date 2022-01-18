Госдеп введет санкции против российских боевиков на этой неделе – американские СМИ
В американском издании Wall Street Journal узнали у своих источников в Государственном департаменте, что США введут санкции против, по меньшей мере, 4 лиц, связанных с руководством российских незаконных формирований на Донбассе – так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Источник: статья WSJ со ссылкой на комментарии неназванного чиновника Госдепа
Детали: Источники журналистов сообщают, что должностные лица могут объявить о санкциях уже 20 января в четверг.
Их источник прокомментировал, что речь идет о финансовых санкциях для граждан Украины, присоединившихся к коллаборации с Россией в так называемых вооруженных группировках "ДНР" и "ЛНР". В частности, США попросят западные банки заморозить их счета.
По мнению издания, такие меры американские власти, чтобы предупредить о санкциях, которые испытывают российские власти в случае полномасштабного вторжения.
Предыстория:
- По данным разведчиков Главного управления разведки Минобороны Украины, на временно оккупированной территории Донбасса россияне активизировали военные маневры, в частности, проводят собрание командиров.
- В Белом доме считают, что Россия готова начать вторжение в Украину в любой момент.
- 14 января американские разведки сообщали, что Россия готовит провокацию на оккупированной территории восточных областей Украины, обстреляв собственных военных. После резонанса и информационной кампании, Россия планирует изобразить Украину виновной в обстреле российских военных и использовать это как повод для полномасштабного вторжения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это "полной дезинформацией".
- Утром 18 января Блинкен позвонил министру иностранных дел России Сергею Лаврову для обсуждения ситуации касательно российский войск, сосредоточенных вдоль украинских границ. Блинкен повторил, что США предлагают разрешить ситуацию через дипломатические переговоры. Кроме того, госсекретарь подчеркнул, что любое решение о европейской безопасности невозможно принимать без участия представителей Украины и стран Европы.
- 19 января Блинкен посетит Киев для личной встречи с президентом Владимиром Зеленским, на которой будут обсуждать ситуацию с российскими войсками на украинских границах. Госсекретарь планирует встретиться с американскими дипломатами и их семьями в Киеве, чтобы обсудить планы эвакуации американских граждан в случае нападения России. Перед этим Киев тайно посещал глава ЦРУ, который встречался с Зеленским и другими украинскими чиновниками.