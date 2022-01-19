Арахамія: Від Росії можна очікувати чого завгодно, але причин для паніки немає
Голова фракції "Слуга народу", член комітету нацбезпеки, оборони та розвідки Верховної Ради Давид Арахамія заявив, що від Росії можна очікувати будь-чого, але панікувати не варто, оскільки ситуація на Донбасі така ж, як навесні 2021 року.
Джерело: Фокус
Пряма мова Арахамії: "Від РФ можна очікувати будь-яких сюрпризів, ми маємо бути готовими до всього, але не розвивати паніки. Вторгнення РФ може не бути, а економіка ляже. Коли починають вкидати фейки, що російське посольство відкликає сім'ї, ми ж бачимо, як це вже впливає на економічну ситуацію".
Деталі: За словами депутата, загроза збоку є завжди. При цьому він нагадав про ескалацію, що була навесні минулого року, підкресливши, що "ситуація станом на сьогодні нічим не гірша за ту, вона приблизно в цьому ж діапазоні".
Арахамія додав, що "західні ЗМІ нагнітають", а насправді "зараз йде великий переговорний процес", і Україна "є на цьому полі, це є привід для переговорів, щоб уникнути війни в Європі".
За словами депутата, профільний комітет Ради регулярно спілкується з міністром оборони, Генштабом та іншими силовими відомствами, і причин для панічних настроїв у суспільстві немає.
При цьому парламентарій вважає, що за тиждень-два було б доцільно організувати національні навчання за допомогою територіальної оборони та Національної гвардії.
Арахамія також розповів, що на новому пленарному тижні, який починається з 25 січня, піднімуть питання безпеки України на тлі військової загрози з боку Росії та питання протистояння новій хвилі коронавірусу.
Передісторія:
- Росія здійснює агресію проти України з початку 2014 року, коли окупувала Крим та спровокувала збройний конфлікт на сході України, який підживлює донині.
- Із кінця жовтня 2021 року РФ нарощує військову міць біля кордонів України та веде агресивну політику, аби завадити руху України до НАТО.
- США отримали інформацію, що Росія готує спецоперацію на сході Україні, аби під приводом фейковової атаки на російських військових вторгнутися в Україну в січні-лютому 2022 року. Вашингтон розробив багато різних варіантів болючого впливу на Москву у випадку, якщо влада РФ наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну. США ведуть із Євросоюзо мпереговори про можливі санкції для Росії.
- США виділили в новому бюджеті гроші на посилення обороноздатності України, а Велика Британія почала надсилати Україні літаки з протитанковою зброєю.