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Арахамія: Від Росії можна очікувати чого завгодно, але причин для паніки немає

Середа, 19 січня 2022, 12:20
Арахамія: Від Росії можна очікувати чого завгодно, але причин для паніки немає
Давид Арахамія. Фото з Facebook

Голова фракції "Слуга народу", член комітету нацбезпеки, оборони та розвідки Верховної Ради Давид Арахамія заявив, що від Росії можна очікувати будь-чого, але панікувати не варто, оскільки ситуація на Донбасі така ж, як навесні 2021 року.

Джерело: Фокус

Пряма мова Арахамії: "Від РФ можна очікувати будь-яких сюрпризів, ми маємо бути готовими до всього, але не розвивати паніки. Вторгнення РФ може не бути, а економіка ляже. Коли починають вкидати фейки, що російське посольство відкликає сім'ї, ми ж бачимо, як це вже впливає на економічну ситуацію".

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Деталі: За словами депутата, загроза збоку є завжди. При цьому він нагадав про ескалацію, що була навесні минулого року, підкресливши, що "ситуація станом на сьогодні нічим не гірша за ту, вона приблизно в цьому ж діапазоні".

Арахамія додав, що "західні ЗМІ нагнітають", а насправді "зараз йде великий переговорний процес", і Україна "є на цьому полі, це є привід для переговорів, щоб уникнути війни в Європі".

За словами депутата, профільний комітет Ради регулярно спілкується з міністром оборони, Генштабом та іншими силовими відомствами, і причин для панічних настроїв у суспільстві немає.

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При цьому парламентарій вважає, що за тиждень-два було б доцільно організувати національні навчання за допомогою територіальної оборони та Національної гвардії.

Арахамія також розповів, що на новому пленарному тижні, який починається з 25 січня, піднімуть питання безпеки України на тлі військової загрози з боку Росії та питання протистояння новій хвилі коронавірусу.

Передісторія:

  • Росія здійснює агресію проти України з початку 2014 року, коли окупувала Крим та спровокувала збройний конфлікт на сході України, який підживлює донині. 
  • Із кінця жовтня 2021 року РФ нарощує військову міць біля кордонів України та веде агресивну політику, аби завадити руху України до НАТО. 
  • США отримали інформацію, що Росія готує спецоперацію на сході Україні, аби під приводом фейковової атаки на російських військових вторгнутися в Україну в січні-лютому 2022 року. Вашингтон розробив багато різних варіантів болючого впливу на Москву у випадку, якщо влада РФ наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну. США ведуть із Євросоюзо мпереговори про можливі санкції для Росії. 
  • США виділили в новому бюджеті гроші на посилення обороноздатності України, а Велика Британія почала надсилати Україні літаки з протитанковою зброєю.

Теми: РосіяУкраїнаДонбасвійнаАрахамія
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