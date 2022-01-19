Арахамія: Від Росії можна очікувати чого завгодно, але причин для паніки немає

Голова фракції "Слуга народу", член комітету нацбезпеки, оборони та розвідки Верховної Ради Давид Арахамія заявив, що від Росії можна очікувати будь-чого, але панікувати не варто, оскільки ситуація на Донбасі така ж, як навесні 2021 року.

Джерело: Фокус

Пряма мова Арахамії: "Від РФ можна очікувати будь-яких сюрпризів, ми маємо бути готовими до всього, але не розвивати паніки. Вторгнення РФ може не бути, а економіка ляже. Коли починають вкидати фейки, що російське посольство відкликає сім'ї, ми ж бачимо, як це вже впливає на економічну ситуацію".

Деталі: За словами депутата, загроза збоку є завжди. При цьому він нагадав про ескалацію, що була навесні минулого року, підкресливши, що "ситуація станом на сьогодні нічим не гірша за ту, вона приблизно в цьому ж діапазоні".

Арахамія додав, що "західні ЗМІ нагнітають", а насправді "зараз йде великий переговорний процес", і Україна "є на цьому полі, це є привід для переговорів, щоб уникнути війни в Європі".

За словами депутата, профільний комітет Ради регулярно спілкується з міністром оборони, Генштабом та іншими силовими відомствами, і причин для панічних настроїв у суспільстві немає.

При цьому парламентарій вважає, що за тиждень-два було б доцільно організувати національні навчання за допомогою територіальної оборони та Національної гвардії.

Арахамія також розповів, що на новому пленарному тижні, який починається з 25 січня, піднімуть питання безпеки України на тлі військової загрози з боку Росії та питання протистояння новій хвилі коронавірусу.

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