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Арахамия: От России можно ожидать чего угодно, но причин для паники нет

Среда, 19 января 2022, 12:20
Арахамия: От России можно ожидать чего угодно, но причин для паники нет
Давид Арахамия. Фото с Facebook

Глава фракции "Слуга народа", член комитета нацбезопасности, обороны и разведки Верховной Рады Давид Арахамия заявил, что от России можно ожидать чего угодно, но паниковать не стоит, поскольку ситуация на Донбассе такая же, как весной 2021 года.

Источник: Фокус

Прямая речь Арахамии: "От РФ можно ожидать любых сюрпризов, мы должны быть готовыми ко всему, но не развивать паники. Вторжения РФ может не быть, а экономика ляжет. Когда начинают вбрасывать фейки, что российское посольство отзывает семьи, мы же видим, как это уже влияет на экономическую ситуацию".

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Детали: По словам депутата, угроза со стороны есть всегда. При этом он напомнил об эскалации, которая была весной прошлого года, подчеркнув, что "ситуация по состоянию на сегодня ничем не хуже той, она примерно в этом же диапазоне".

Арахамия добавил, что "западные СМИ нагнетают", а на самом деле "сейчас идет большой переговорный процесс", и Украина "есть на этом поле, это повод для переговоров, чтобы избежать войны в Европе".

По словам депутата, профильный комитет Рады регулярно общается с министром обороны, Генштабом и другими силовыми ведомствами, и причин для панических настроений в обществе нет.

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При этом парламентарий считает, что через неделю-две было бы целесообразно организовать национальные учения с помощью территориальной обороны и Национальной гвардии.

Арахамия также рассказал, что на новой пленарной неделе, которая начинается с 25 января, поднимут тему безопасности Украины на фоне военной угрозы со стороны России и тему противостояния новой волне коронавируса.

Предыстория:

Темы: РосcияУкраинаДонбассвойнаАрахамия
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