Офіс президента прокоментував запобіжний захід Порошенку: Політизації справи немає
На думку радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, рішення суду про запобіжний захід п’ятому президенту та народному депутату Петру Порошенку свідчить, що жодної політизації справи немає.
Джерело: "Укрінформ" із коментарем Подоляка
Пряма мова Подоляка: "Жодної політизації "вугільної справи" не було і немає.
Бачимо, що на третій день традиційної гучної PR-брехні пана Порошенка про те, що йому нібито вже підготували кайданки і камеру в слідчому ізоляторі, а рішення суду нібито написано десь кимось іншим, а не суддею, з'явилось рішення самого судді.
Особисте зобов'язання це абсолютно чіткий запобіжний захід, хоча і не такий, який "анонсував" сам Порошенко та його прихильники. Цей запобіжний захід дає конкретну відповідь про нинішній процесуальний статус пана Порошенка, а також про цілий ряд обмежень щодо нього та обов’язковість прийняття участі в необхідних слідчих діях.
Тому ще раз наголошу, що станом на зараз пан Порошенко все ж таки має юридичний обов'язок брати участь у процесуальних діях і більше не намагатись втекти за кордон. На такому грунті можна очікувати подальше просування цієї справи до цілком логічного і коректного встановлення всіх обставин і визначення ступеню відповідальності кожної особи, яка фігурує в цій справі".
Деталі: В Офісі президента вважають, що обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання доводить, що триває юридичний процес та коректне дотримання вимог процесуального законодавства.
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Петро Порошенко: Зеленський – людина неадекватна і це небезпечно для країни
Передісторія:
- П'ятому президенту України лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.
- 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка у справі про державну зраду.
- 17 січня Порошенко повернувся з Варшави до Києва і з аеропорту вирушив до суду. У той день, суддя Олексій Соколов перебував у нарадчій кімнаті близько 5 годин, а згодом оголосили, що рішення про обрання запобіжного заходу перенесли на 19 січня.
- 19 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно Порошенка та його дружини Марини та визначив особисте зобов’язання як запобіжний захід. Крім того, народний депутат повинен віддати свій паспорт для виїзду закордон, не залишати територію Києва та Київської області без дозволу судді та з’являтися за викликом до суду. У Державному бюро розслідувань, яке розслідує цю справу, незадоволені рішенням суду та розглядають оскарження рішення в апеляційній інстанції.
- Порошенко після засідання прокоментував рішення суду, що він доки не радіє, адже "сценарій Зеленського-неадеквата ще не завершений". На думку Порошенка та його прибічників, Банкова переслідує політичних опонентів за надуманими звинуваченнями.