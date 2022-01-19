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Офис президента прокомментировал меру пресечения Порошенко: Политизации дела нет

Среда, 19 января 2022, 16:40
Офис президента прокомментировал меру пресечения Порошенко: Политизации дела нет
Пётр Порошенко возле здания Печерского суда в Киеве 19 января. Фото Дмитрия Ларина, УП

По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, решение суда о мере пресечения пятому президенту и народному депутату Петру Порошенко свидетельствует, что никакой политизации дела нет.

Источник: "Укринформ" с комментарием Подоляка

Прямая речь Подоляка: "Никакой политизации "угольного дела" не было и нет.

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Видим, что на третий день традиционной громкой PR-лжи господина Порошенко о том, что ему якобы уже подготовили наручники и камеру в следственном изоляторе, а решение суда якобы написано кем-то другим, а не судьей, появилось решение самого судьи.

Личное обязательство это абсолютно четкая мера пресечения, хоть и не та, которую "анонсировали" сам Порошенко и его сторонники. Эта мера предосторожности дает конкретный ответ о нынешнем процессуальном статусе господина Порошенко, а также о ряде ограничений относительно него и обязательность принятия участия в необходимых следственных действиях.

Поэтому еще раз подчеркну, что на сегодняшний день господин Порошенко все же имеет юридическую обязанность участвовать в процессуальных действиях и больше не пытаться бежать за границу. На такой почве можно ожидать дальнейшее продвижение этого дела к вполне логическому и корректному установлению всех обстоятельств и определению степени ответственности каждого лица, фигурирующего в этом деле".

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Детали: В Офисе президента считают, что избрание меры пресечения в виде личного обязательства доказывает, что идет юридический процесс и корректное соблюдение требований процессуального законодательства.

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Первое интервью Петра Порошенко при возвращении из ЕС в Киев

Предыстория: 

  • Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии терроризму в рамках расследования дела о незаконных поставках угля с оккупированных территорий.
  • 6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене.
  • 17 января Порошенко вернулся из Варшавы в Киев и из аэропорта отправился в суд. В тот день судья Алексей Соколов находился в совещательной комнате около 5 часов, а затем было объявлено, что решение об избрании меры пресечения будет озвучено 19 января.
  • 19 января Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Порошенко и его супруги Марины и определил личное обязательство как меру пресечения. Кроме того, народный депутат должен отдать свой паспорт для выезда за границу, не покидать территорию Киева и Киевской области без разрешения судьи и появляться по вызову в суд. В Государственном бюро расследований, расследующем это дело, недовольны решением суда и рассматривают обжалование решения в апелляционной инстанции.
  • Порошенко после заседания прокомментировал решение суда, что он пока не радуется, ведь "сценарий Зеленского-неадеквата еще не завершен". По мнению Порошенко и его сторонников, Банковая преследует политических оппонентов по надуманным обвинениям.

Темы: Офис президентаПорошенкосудЗеленскийЕвропейская солидарность
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