Офис президента прокомментировал меру пресечения Порошенко: Политизации дела нет

По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, решение суда о мере пресечения пятому президенту и народному депутату Петру Порошенко свидетельствует, что никакой политизации дела нет.

Источник: "Укринформ" с комментарием Подоляка

Прямая речь Подоляка: "Никакой политизации "угольного дела" не было и нет.

Видим, что на третий день традиционной громкой PR-лжи господина Порошенко о том, что ему якобы уже подготовили наручники и камеру в следственном изоляторе, а решение суда якобы написано кем-то другим, а не судьей, появилось решение самого судьи.

Личное обязательство это абсолютно четкая мера пресечения, хоть и не та, которую "анонсировали" сам Порошенко и его сторонники. Эта мера предосторожности дает конкретный ответ о нынешнем процессуальном статусе господина Порошенко, а также о ряде ограничений относительно него и обязательность принятия участия в необходимых следственных действиях.

Поэтому еще раз подчеркну, что на сегодняшний день господин Порошенко все же имеет юридическую обязанность участвовать в процессуальных действиях и больше не пытаться бежать за границу. На такой почве можно ожидать дальнейшее продвижение этого дела к вполне логическому и корректному установлению всех обстоятельств и определению степени ответственности каждого лица, фигурирующего в этом деле".

Детали: В Офисе президента считают, что избрание меры пресечения в виде личного обязательства доказывает, что идет юридический процесс и корректное соблюдение требований процессуального законодательства.

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