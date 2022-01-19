Офис президента прокомментировал меру пресечения Порошенко: Политизации дела нет
По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, решение суда о мере пресечения пятому президенту и народному депутату Петру Порошенко свидетельствует, что никакой политизации дела нет.
Источник: "Укринформ" с комментарием Подоляка
Прямая речь Подоляка: "Никакой политизации "угольного дела" не было и нет.
Видим, что на третий день традиционной громкой PR-лжи господина Порошенко о том, что ему якобы уже подготовили наручники и камеру в следственном изоляторе, а решение суда якобы написано кем-то другим, а не судьей, появилось решение самого судьи.
Личное обязательство это абсолютно четкая мера пресечения, хоть и не та, которую "анонсировали" сам Порошенко и его сторонники. Эта мера предосторожности дает конкретный ответ о нынешнем процессуальном статусе господина Порошенко, а также о ряде ограничений относительно него и обязательность принятия участия в необходимых следственных действиях.
Поэтому еще раз подчеркну, что на сегодняшний день господин Порошенко все же имеет юридическую обязанность участвовать в процессуальных действиях и больше не пытаться бежать за границу. На такой почве можно ожидать дальнейшее продвижение этого дела к вполне логическому и корректному установлению всех обстоятельств и определению степени ответственности каждого лица, фигурирующего в этом деле".
Детали: В Офисе президента считают, что избрание меры пресечения в виде личного обязательства доказывает, что идет юридический процесс и корректное соблюдение требований процессуального законодательства.
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Первое интервью Петра Порошенко при возвращении из ЕС в Киев
Предыстория:
- Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии терроризму в рамках расследования дела о незаконных поставках угля с оккупированных территорий.
- 6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене.
- 17 января Порошенко вернулся из Варшавы в Киев и из аэропорта отправился в суд. В тот день судья Алексей Соколов находился в совещательной комнате около 5 часов, а затем было объявлено, что решение об избрании меры пресечения будет озвучено 19 января.
- 19 января Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Порошенко и его супруги Марины и определил личное обязательство как меру пресечения. Кроме того, народный депутат должен отдать свой паспорт для выезда за границу, не покидать территорию Киева и Киевской области без разрешения судьи и появляться по вызову в суд. В Государственном бюро расследований, расследующем это дело, недовольны решением суда и рассматривают обжалование решения в апелляционной инстанции.
- Порошенко после заседания прокомментировал решение суда, что он пока не радуется, ведь "сценарий Зеленского-неадеквата еще не завершен". По мнению Порошенко и его сторонников, Банковая преследует политических оппонентов по надуманным обвинениям.