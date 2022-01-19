Це далеко не його перемога, він підозрюваний – Арахамія про запобіжний захід Порошенку
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував обрання запобіжного заходу п’ятому президентові й народному депутатові Петру Порошенкові, що це не є перемогою для нього.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з коментарем Арахамії
Пряма мова Арахамії: "Ми бачимо, що спроба політизувати судовий розгляд про запобіжний захід Порошенкові закінчилась нічим.
Йому обрали особисте зобов’язання. Суддя визнав достатніми підстави для запобіжного заходу, фактично суд визнав, що Порошенко – підозрюваний. І він мусить ходити на допити, давати покази, здати закордонні паспорти і з’являтися до слідчого негайно.
Це далеко не перемога Петра Олексійовича, як зараз намагається довести його захист".
Деталі: Арахамія наголосив, що адвокати Порошенка намагались довести судді, що звинувачення слідства бездоказові й п’ятого президента треба зняти статус підозрюваного.
Тому Арахамія не бачить причин для переможних заяв Порошенком
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Петро Порошенко: Зеленський – людина неадекватна і це небезпечно для країни
Передісторія:
- П'ятому президенту України лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.
- 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка у справі про державну зраду.
- 17 січня Порошенко повернувся з Варшави до Києва і з аеропорту вирушив до суду. У той день, суддя Олексій Соколов перебував у нарадчій кімнаті близько 5 годин, а згодом оголосили, що рішення про обрання запобіжного заходу перенесли на 19 січня.
- 19 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно Порошенка та його дружини Марини та визначив особисте зобов’язання як запобіжний захід. Крім того, народний депутат повинен віддати свій паспорт для виїзду закордон, не залишати територію Києва та Київської області без дозволу судді та з’являтися за викликом до суду. У Державному бюро розслідувань, яке розслідує цю справу, незадоволені рішенням суду та розглядають оскарження рішення в апеляційній інстанції.
- Порошенко після засідання прокоментував рішення суду, що він доки не радіє, адже "сценарій Зеленського-неадеквата ще не завершений". На думку Порошенка та його прибічників, Банкова переслідує політичних опонентів за надуманими звинуваченнями.