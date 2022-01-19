Це далеко не його перемога, він підозрюваний – Арахамія про запобіжний захід Порошенку

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував обрання запобіжного заходу п’ятому президентові й народному депутатові Петру Порошенкові, що це не є перемогою для нього.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з коментарем Арахамії

Пряма мова Арахамії: "Ми бачимо, що спроба політизувати судовий розгляд про запобіжний захід Порошенкові закінчилась нічим.

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Йому обрали особисте зобов’язання. Суддя визнав достатніми підстави для запобіжного заходу, фактично суд визнав, що Порошенко – підозрюваний. І він мусить ходити на допити, давати покази, здати закордонні паспорти і з’являтися до слідчого негайно.

Це далеко не перемога Петра Олексійовича, як зараз намагається довести його захист".

Деталі: Арахамія наголосив, що адвокати Порошенка намагались довести судді, що звинувачення слідства бездоказові й п’ятого президента треба зняти статус підозрюваного.

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Тому Арахамія не бачить причин для переможних заяв Порошенком

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