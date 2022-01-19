Это далеко не его победа, он подозреваемый – Арахамия о мере пресечения Порошенко

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал избрание меры пресечения пятому президенту и народному депутату Петру Порошенко, что это "не является победой для него".

Источник: "Интерфакс-Украина" с комментарием Арахамии

Прямая речь Арахамии: "Мы видим, что попытка политизировать судебное разбирательство о мере пресечения Порошенко закончилась ничем.

Реклама:

Ему избрали личное обязательство. Судья признал достаточными основания для меры пресечения, фактически суд признал, что Порошенко – подозреваемый. И он должен ходить на допросы, давать показания, сдать загранпаспорта и являтся к следователю по первому вызову.

Это далеко не победа Петра Алексеевича, как сейчас пытается доказать его защита".

Детали: Арахамия подчеркнул, что адвокаты Порошенко пытались доказать судье, что обвинения следствия бездоказательны и пятый президент должен снять статус подозреваемого.

ВИДЕО ДНЯ

Поскольку суд не снял подозрения с Порошенка, а наложил на него меру пресечения, Арахамия не видит причин для ликования Порошенко.

Читайте также: Подозрение Петру Порошенко. Полный текст и контекст

Первое интервью Петра Порошенко при возвращении из ЕС в Киев

Предыстория: