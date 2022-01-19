Это далеко не его победа, он подозреваемый – Арахамия о мере пресечения Порошенко
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал избрание меры пресечения пятому президенту и народному депутату Петру Порошенко, что это "не является победой для него".
Источник: "Интерфакс-Украина" с комментарием Арахамии
Прямая речь Арахамии: "Мы видим, что попытка политизировать судебное разбирательство о мере пресечения Порошенко закончилась ничем.
Ему избрали личное обязательство. Судья признал достаточными основания для меры пресечения, фактически суд признал, что Порошенко – подозреваемый. И он должен ходить на допросы, давать показания, сдать загранпаспорта и являтся к следователю по первому вызову.
Это далеко не победа Петра Алексеевича, как сейчас пытается доказать его защита".
Детали: Арахамия подчеркнул, что адвокаты Порошенко пытались доказать судье, что обвинения следствия бездоказательны и пятый президент должен снять статус подозреваемого.
Поскольку суд не снял подозрения с Порошенка, а наложил на него меру пресечения, Арахамия не видит причин для ликования Порошенко.
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Первое интервью Петра Порошенко при возвращении из ЕС в Киев
Предыстория:
- Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии терроризму в рамках расследования дела о незаконных поставках угля с оккупированных территорий.
- 6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене.
- 17 января Порошенко вернулся из Варшавы в Киев и из аэропорта отправился в суд. В тот день судья Алексей Соколов находился в совещательной комнате около 5 часов, а затем было объявлено, что решение об избрании меры пресечения будет озвучено 19 января.
- 19 января Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Порошенко и его супруги Марины и определил личное обязательство как меру пресечения. Кроме того, народный депутат должен отдать свой паспорт для выезда за границу, не покидать территорию Киева и Киевской области без разрешения судьи и появляться по вызову в суд. В Государственном бюро расследований, расследующем это дело, недовольны решением суда и рассматривают обжалование решения в апелляционной инстанции.
- Порошенко после заседания прокомментировал решение суда, что он пока не радуется, ведь "сценарий Зеленского-неадеквата еще не завершен". По мнению Порошенко и его сторонников, Банковая преследует политических оппонентов по надуманным обвинениям.