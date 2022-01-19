Зеленський поговорив із прем’єр-міністеркою Швеції про безпекову ситуацію

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерссон, обговоривши зокрема питання безпеки та євроінтеграції України.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Дослівно: "Глава держави поінформував співрозмовницю про безпекову ситуацію навколо України, а також про кроки, що здійснюються для досягнення миру в межах усіх наявних переговорних форматів.

Реклама:

Магдалена Андерссон зі свого боку підтвердила рішучу й непохитну підтримку з боку уряду Швеції суверенітету й територіальної цілісності України.

Глава держави високо оцінив підтримку шведською стороною євроінтеграційного курсу України, а також вагому практичну допомогу у реалізації внутрішніх трансформацій".

Деталі: Зеленський також подякував Андерссон за шведську підтримку України у сфері оборони.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, вони обговорили питання інвестицій, екології та енергетики.

Сторони домовилися пожвавити двосторонній діалог у всіх галузях.

Передісторія: