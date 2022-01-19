Зеленський поговорив із прем’єр-міністеркою Швеції про безпекову ситуацію
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем’єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерссон, обговоривши зокрема питання безпеки та євроінтеграції України.
Джерело: пресслужба Офісу президента
Дослівно: "Глава держави поінформував співрозмовницю про безпекову ситуацію навколо України, а також про кроки, що здійснюються для досягнення миру в межах усіх наявних переговорних форматів.
Магдалена Андерссон зі свого боку підтвердила рішучу й непохитну підтримку з боку уряду Швеції суверенітету й територіальної цілісності України.
Глава держави високо оцінив підтримку шведською стороною євроінтеграційного курсу України, а також вагому практичну допомогу у реалізації внутрішніх трансформацій".
Деталі: Зеленський також подякував Андерссон за шведську підтримку України у сфері оборони.
Крім того, вони обговорили питання інвестицій, екології та енергетики.
Сторони домовилися пожвавити двосторонній діалог у всіх галузях.
Передісторія:
- На початку січня Андерссон виступила проти російських ультиматумів про надання так званих гарантій про нерозширення НАТО в майбутньому. Швеція, на тлі можливої повномасштабної військової операції Росії в Україні, посилює власну систему оборони, особливо на острові Ґотланд у Балтійському морі, що розташований за кілька кілометрів від Калінінґрадської області.
- Крім того, у шведському уряді звинуватили Росію в агресивних діях щодо здорожчання енергоносіїв.
- 19 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову із Зеленським стосовно накопичення російських військ уздовж українських кордонів. Далі президент зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Києві, який сказав Зеленському, що Путін може вжити агресивні військові заходи "в дуже стислі терміни". Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан зібрався до України з візитом, а також запропонував Путіну й Зеленському зустрітися в Анкарі й обговорити ситуацію.
- Увечері 19 січня Зеленський оприлюднив звернення до українців, у якому попросив не панікувати та реагувати з гідністю на інформаційну дезінформацію держави-агресора. Перед цим голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який також є членом комітету парламенту з національної безпеки, сказав, що "від Росії можна чекати чого завгодно, але причин для паніки немає".
- За даними розвідників Головного управління розвідки Міноборони України, на тимчасово окупованій території Донбасу росіяни активізували військові маневри, зокрема проводять збори командирів.