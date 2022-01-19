Ердоган зібрався в Україну і кличе Зеленського та Путіна на переговори до Туреччини
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у найближчі тижні відвідає Україну для переговорів із президентом Володимиром Зеленським і запрошує його і президента Росії Володимира Путіна провести зустріч на турецькій території, щоб "врегулювати розбіжності" між двома країнами.
Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на прессекретаря Ердогана Ібрагіма Калина
Пряма мова Калина: "Нам усім потрібно робити все можливе, щоб уникнути такої ситуації (воєнного розвитку ситуації на кордоні Росії та України – ред.)".
Він (Ердоган – ред.) навіть запросив їх обох приїхати до Туреччини, якщо вони хочуть провести зустріч тут, врегулювати проблеми та розбіжності".
Деталі: За його словами, Туреччина готова "зіграти будь-яку роль для зниження напруженості між Росією та Україною".
Калина зазначив, що вони роблять це, оскільки "Туреччина – дружня країна як для Росії, так і для України, але також союзник щодо НАТО".
Що було раніше: Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган назвав далеким від реальності сценарій окупації України з боку Росії. Його візит в Україну запланований на 3 лютого.
Передісторія:
- Росія здійснює агресію проти України з початку 2014 року, коли окупувала Крим та спровокувала збройний конфлікт на сході України, який підживлює донині.
- Із кінця жовтня 2021 року РФ нарощує військову міць біля кордонів України та веде агресивну політику, аби завадити руху України до НАТО.
- США отримали інформацію, що Росія готує спецоперацію на сході Україні, аби під приводом фейковової атаки на російських військових вторгнутися в Україну в січні-лютому 2022 року. Вашингтон розробив багато різних варіантів болючого впливу на Москву у випадку, якщо влада РФ наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну. США ведуть із Євросоюзо мпереговори про можливі санкції для Росії.
- США виділили в новому бюджеті гроші на посилення обороноздатності України, а Велика Британія почала надсилати Україні літаки з протитанковою зброєю.