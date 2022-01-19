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Я до сих пор верю, что Путин не хочет полномасштабной войны – Байден

Среда, 19 января 2022, 22:53
Я до сих пор верю, что Путин не хочет полномасштабной войны – Байден
Джо Байден. Фото: Getty Images

В ходе пресс-конференции к первой годовщине своей инаугурации президент США Джо Байден заявил, что, по его мнению, президент России Владимир Путин не планирует развязывать полномасштабную войну в Европе.

Источник: трансляция пресс-конференции Байдена на youtube-канале Белого дома

Прямая речь журналиста New York Times: "После встречи с Путиным в Женеве в июне 2021 года вы сказали, что Путин точно не хочет возвращения состояния Холодной войны в отношениях между США и Россией. С тех пор он накопил 100 тысяч солдат вдоль границ Украины, и государственный секретарь США сказал, что нападение России может произойти в любой момент.

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Верите ли вы до сих пор, что Путину не нужна война и изменилось ли ваше отношение к Путину в последние месяцы?"

Прямая речь Байдена: "Мой ответ: я до сих пор считаю, что Путин не хочет полномасштабной войны, это во-первых.

Во-вторых, считаю ли я, что Путин хочет проверить реакцию Запада, США и НАТО на возможную агрессию? Да, я думаю, он будет проверять нашу готовность. Но я знаю, что он заплатит большую и серьезную цену, если он не изменит своих намерений уже сейчас. И я думаю, он будет всю жизнь жалеть за такое решение (агрессии против Украины – ред.).

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Я считаю, что ему очень тяжело привыкнуть к тому, что он считает величайшей трагедией в истории России – концом СССР. Он пытается найти место России в мире между Китаем и Западом.

Я бы не мог сказать, что Путин знает, чего он хочет и что он собирается делать. Я догадываюсь, что он предпримет какие-то действия. Теперь он вынужден что-то сделать".

Детали: По мнению Байдена, российская экономика слишком зависима от продажи энергоносителей на европейском рынке, поэтому длительная дестабилизация, в том числе прекращение экономических отношений между ЕС и Россией, будет очень болезненной для самих россиян.

Байден также подчеркнул, что США подготовили "столь болезненный" пакет санкций, которые никогда до сих пор не применялись против России. И в случае полномасштабного вторжения, России придется столкнуться с серьезным падением экономики РФ и потерей своих финансовых ресурсов, в частности, российские банки лишатся возможности осуществлять международные транзакции.

Президент США настаивает, что лично предупредил Путина и дал понять масштаб этих санкций в ходе переговоров с ним в декабре.

На уточняющий вопрос журналиста о возможной реакции США на возможные "менее масштабные" формы агрессии России, в частности кибератаки, Байден ответил, что США будут прибегать к таким же средствам, в том числе в сфере кибербезопасности.

Кроме того, он подчеркнул, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины на фоне агрессии России. Президент США сказал, что его администрация направила Украине пакет помощи со средствами обороны на сумму около $60 миллионов.

Предыстория: 

  • Американские журналисты из своих источников узнали, что администрация президента США Джо Байдена настроена "очень пессимистично" из-за наращивания российских войск вблизи Украины и всерьез рассматривают увеличение поставок оружия в Украину. В Белом доме считают, что Россия готова начать вторжение в Украину "в любой момент". На этой неделе Государственный департамент США планировал ввести санкции против, по меньшей мере, четырех предводителей российских незаконных формирований – так называемых "ДНР" и "ЛНР".
  • По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, на временно оккупированной территории Донбасса россияне активизировали военные маневры, в частности, проводят собрание военных командиров.
  • 19 января коммунисты во главе с Геннадием Зюгановым в Госдуме РФ официально обратились к Путину с просьбой аннексировать в состав России временно оккупированные территории восточных областей Украины.
  • Президент Владимир Зеленский встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Киеве. Госсекретарь сказал президенту, что Путин может принять агрессивные военные меры против Украины "в очень короткие сроки".
  • По последним дислокациям, Россия сконцентрировала около 100 тысяч солдат в приграничных с Украиной областях и временно оккупированном Крыму. Журналисты-расследователи сообщали, что Россия перебрасывает с Дальнего Востока танки и боевые установки "Град" и "Искандер".

Денис Карловский, УП
Темы: БайденПутинРосcияСШАвойна
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